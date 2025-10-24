Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Spanien
  3. Alicante
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Terrasse

Stadthäuser mit Terrasse in Alicante, Spanien

Stadthaus Löschen
Alles löschen
4 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 206 m²
14 Doppelhaushälften mit 4 und 5 Schlafzimmern, mit einem Keller im Untergeschoss, Erdgescho…
$1,33M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Fläche 397 m²
$1,10M
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 202 m²
Villen mit 4 und 5 Schlafzimmern in der privilegierten Wohngegend von Vistahermosa Norte. …
$727,588
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus in Alicante, Spanien
Reihenhaus
Alicante, Spanien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 207 m²
Urbanisatie bestaande uit 9 herenhuizen in Cabo de las Huertas. Unieke en exclusieve huizen …
$1,58M
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Alicante, Spanien

mit Garage
mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen