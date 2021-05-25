Hüttendorf Lintulovo

Ein Cottage Village besser gesehen als beschrieben, und das ist FAKT. Lintulovo ist ein außergewöhnlicher Ort, umgeben von der ausdrucksvollen nördlichen Natur des karelischen Isthmus. Genießen Sie die Ruhe des Waldes, Spaziergänge zum malerischen See und die Nähe von Zelenogorsk mit seiner Infrastruktur.



Ein einziger architektonischer Stil im Projekt wird zu einer natürlichen Fortsetzung der Natur, bei der jedes Element der Verbesserung die Schönheit der Landschaft betont. Die Fassadenzäune sind in einem einzigen Stil gestaltet, die Straßen werden von modernen Lampen beleuchtet und alle Kabelleitungen sind unterirdisch verlegt - so dass nichts das Auge vom Horizont ablenkt.



Der Ort, an dem der Look ruht

Die Landschaft hier arbeitet für ein Gefühl der Tiefe: Der Wald verschwindet, das Grün verändert sich mit den Jahreszeiten und der Raum um ihn herum behält ein Gefühl des offenen Horizonts und der Ruhe.



Ein Park, den die ganze Familie liebt.

Der Park im Zentrum des Dorfes wurde geschaffen, um sich zu vereinen. Kinder oder Erwachsene, Liebhaber aktiver Erholung oder meditativer Freizeit - hier findet jeder einen Ort der Kraft. Kommunizieren, bewegen, inspiriert werden!



Komfort in jeder Phase

Mit dem Entwickler "FACT" erhalten Sie nicht nur ein Grundstück, sondern ein aufgebautes Support-System - ab dem Zeitpunkt der Transaktion und während des gesamten Immobilienbesitzes. Damit die Ästhetik, Bequemlichkeit und der Wert von Cottage-Siedlungen Jahr für Jahr erhalten blieben, hat die Servicefirma "FACT" erhalten. Der Service gewährleistet einen stabilen Betrieb von Engineering-Netzwerken und -Infrastruktur, sorgt für Ordnung auf dem Territorium und bietet Kundensupport, auch durch eine bequeme mobile Anwendung. Das Community-Team ist in Projekten für die Atmosphäre des Lebens verantwortlich: organisiert Freizeit und Veranstaltungen, entwickelt gute Nachbarschaft und bildet eine lebendige, komfortable Gemeinschaft von Bewohnern.



Mindestzeit auf der Straße, maximale Möglichkeiten

Jede Reise in die Stadt ist eine kleine Reise mit schönen Panoramen anstelle von langweiligen Staus. Tun Sie mehr, werden Sie weniger müde und genießen Sie den Alltag.

In einer 15-minütigen Fahrt - der Ferienort Zelenogorsk mit den Stränden des Finnischen Meerbusens, Wandergebieten in Wassernähe und einer entwickelten Infrastruktur für Erholung und Service.

In der Nähe sind der Park der Kultur und Erholung "Mischievous Eichhörnchen", der Reitclub "Northern Estate", der Tennisplatz in Iljitschew, der Ausstellungspavillon des Yalkal Museums, das Erholungszentrum "Sunny Beach", "View Ga", "Greenwald Park" mit einem Seilpark, einem Bade- und Restaurantkomplex und vielen anderen.



Kontaktieren Sie uns, um Ihnen die Details des Kaufs mitzuteilen und die Show zu organisieren, auch online. Manchmal wird der richtige Ort nicht lange gesucht. Sie werden ihn einfach erkennen.

Abschnitt 332: Katasternummer 1: 47:01:1706001:12322