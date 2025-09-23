  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Tarnowo Podgorne
  4. Stadthaus Lusowo

Stadthaus Lusowo

Lusowo, Polen
von
$243,930
MwSt.
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
ID: 32747
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Polen
  • Region / Bundesland
    Woiwodschaft Großpolen
  • Nachbarschaft
    Landkreis Posen
  • Stadt
    gmina Tarnowo Podgorne
  • Dorf
    Lusowo

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Rahmenblock
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    1

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Reparaturfunktionen:

  • Grobes finish

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Zusätzlich

  • Online-Tour

Standort auf der Karte

Lusowo, Polen
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Clubhaus Novost - START PRODAZh - Varshava Vlohy
Warschau, Polen
von
$165,451
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Storchennest, Polen
von
$302,777
Villa QHOUSE
Warschau, Polen
von
$400,054
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polen
von
$235,303
Clubhaus Mieszkanie w businessowym sercu Warszawy - Mokotow
Warschau, Polen
von
$168,592
Sie sehen gerade
Stadthaus Lusowo
Lusowo, Polen
von
$243,930
MwSt.
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Andere Komplexe
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Alle anzeigen Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Hüttendorf Тихий жилой комплекс недалеко от Варшавы
Slomin, Polen
von
$235,303
Jahr der Inbetriebnahme 2025
Etagenzahl 1
BUYER macht keine KOMMISSION!Wir laden Sie ein, ein Haus in einer neuen Investition in der Nähe von Warschau zu kaufen.Moderne, sorgfältig gestaltete Schnitthäuser, bieten Komfort und Privatsphäre für die ganze Familie.Angebot Perfekt für diejenigen, die eine Pause von der Hektik der Stadt m…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Clubhaus Nowoczesna inwestycja na Woli - Rynek Pierwotny
Warschau, Polen
von
$134,459
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 15
Wola ist ein modernes und selbstbewusstes Viertel von Warschau, voller Leben und Attraktionen. Die vorgeschlagene Investition zeichnet sich durch ihr ursprüngliches architektonisches Design in Form eines Kaskadenblocks aus. Der höhere Teil des Gebäudes, der charakteristische Turm, der ein S…
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Hüttendorf Komfortabelnyy dom s 3 spalnyami i uchastkom
Storchennest, Polen
von
$302,777
Jahr der Inbetriebnahme 2024
Etagenzahl 1
Noch 1 Haus zum Verkauf. (Es gibt 13 Häuser in der Anlage). Komfortables Haus mit 3 Schlafzimmern, einem großen Wohnzimmer, einer Garage und einem Grundstück von 350 m2 Haus - 122 m2; Grundstück - 350 m2 Lieferung – Dezember 2024 Wohnkomplex Spring Park – Dies ist eine Kombination …
Immobilienagentur
LOCO REAL ESTATE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Polen
Wohnungspreise in Polen im 2. Quartal 2025 – Analytics
23.09.2025
Wohnungspreise in Polen im 2. Quartal 2025 – Analytics
Warschau: Wohin gehen und was in 2 Tagen sehen
31.07.2025
Warschau: Wohin gehen und was in 2 Tagen sehen
„Die Preise sind weiterhin in Aufruhr.“ Wohin entwickelt sich der polnische Immobilienmarkt und wie lässt sich damit Geld verdienen?
09.04.2025
„Die Preise sind weiterhin in Aufruhr.“ Wohin entwickelt sich der polnische Immobilienmarkt und wie lässt sich damit Geld verdienen?
Kaufen Sie eine Wohnung in Polen für bis zu 100.000 €. Mission (un)möglich? Rezension
17.03.2025
Kaufen Sie eine Wohnung in Polen für bis zu 100.000 €. Mission (un)möglich? Rezension
Grundsteuern in Polen
29.01.2025
Grundsteuern in Polen
In welchen Stadtteilen Warschaus ist es am teuersten, eine Wohnung zu kaufen? Aktuelle Statistik
10.07.2024
In welchen Stadtteilen Warschaus ist es am teuersten, eine Wohnung zu kaufen? Aktuelle Statistik
Günstiges Wohnen in Warschau: Reale Wohnungsoptionen ab €65.000
24.07.2025
Günstiges Wohnen in Warschau: Reale Wohnungsoptionen ab €65.000
Alle Veröffentlichungen anzeigen