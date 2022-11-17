Moderne Architektur bedeutet ein grafisches Interieur, klare Designdetails und große Räume. Es gibt keinen Platz für Sentimentalitäten oder süße Details — nur Pragmatismus und Klarheit. Im Gegensatz zu diesen Häusern sind die alten Cottages nur ein hübsches Bild von einer alten Postkarte — man möchte sie sich ansehen, aber nicht darin wohnen. Aber was ist, wenn wir ein altes Haus finden, in das Sie sofort einziehen möchten? Und Sie wollen keine grafischen Interieurs oder große Räume?

Alte Häuser werden heute als Zeitmaschine wahrgenommen — sobald man die Schwelle überschreitet, kann man sich zum Beispiel am Anfang des 20. Jahrhunderts oder in den ikonischen 1930er Jahren wiederfinden. Man kann sich vorstellen, wie die Familie damals gelebt hat, man kann ihr Leben buchstäblich nachempfinden. Meistens sind solche Häuser für das moderne Leben nicht besonders geeignet: die Möbel sind kurz davor, auseinanderzufallen, die Ofenheizung ist nicht nach jedermanns Geschmack und die Kommunikation im Allgemeinen lässt zu wünschen übrig.

Aber manchmal findet man auch alte Häuser, die einen mit Wärme und Gemütlichkeit zu umhüllen scheinen. In einem solchen Haus mit einer Fülle von Dingen gibt es kein einziges überflüssiges Detail — jedes spiegelt seinen Meilenstein in der Geschichte des Hauses wider. Es ist die Art von Ort, an dem man einige Zeit verbringen, wenn nicht sogar leben möchte, um sich von der Ruhe vergangener Jahre inspirieren zu lassen und diese zu erleben.

Genau solch ein Cottage haben wir auf der REALTING-Plattform gefunden. Ein flämisches Haus aus dem Jahr 1879 steht in Belgien zum Verkauf.

Dieses Haus in der Brüsseler Vorstadt kann für 1.595.000 € gekauft werden. Für dieses Geld bietet der Verkäufer ein Cottage, das aussieht, als sei es von flämischen Malern gemalt worden. Die flämischen Innenräume sind von Wärme und weichen Linien geprägt, die Möbel sind meist aus natürlichen Materialien gefertigt, und an den Wänden hängen verschiedene Stiche und Gemälde.

Die Fotos zeigen, dass die ganze Zeit jemand im Haus gelebt hat: auf einer massiven Holzbalustrade stehen Tassen und Bücher liegen auf der Treppe. Das Wohnzimmer führt zu einem großen Esszimmer mit Bilderrahmen auf Schränken und Trumeau und einem Strauß saisonaler Blumen in der Ecke.

In der Küche sind die Wände und die Decke aus Glas, so dass der Raum buchstäblich mit Licht durchflutet ist. Die Kaffeemaschine, der Wasserkocher und der Mixer sind die einzige moderne Ausstattung des Zimmers. In einem Teil des Raumes befindet sich ein Bereich, in dem man ein Buch lesen oder einen gemütlichen Abendtee trinken kann, mit einem Plaid und einem kleinen Tisch neben einem Stuhl mit geschnitzten Beinen. An der Decke hängen Vogelkäfige, deren Gezwitscher man sich an Sommertagen gut vorstellen kann.

Die Schlafzimmer sind jedoch eher asketisch, ohne ein einziges zusätzliches Detail.

Das Haus steht auf einem 11 Hektar großen, rechteckigen Grundstück. Außerdem gibt es eine Pergola, die mit Weinreben und anderen Pflanzen bewachsen ist. Auf dem Grundstück gibt es alte Tannen und einen Teil des Waldes.

Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von 332 Quadratmetern. Nach Angaben des Verkäufers gibt es 16 Zimmer, von denen fünf Schlafzimmer sind. Außerdem gibt es drei Bäder, eine Garage, ein Wohnzimmer und ein Esszimmer. Die Heizung ist mit Gas, aber es gibt auch einen Kamin im Wohnzimmer. Für zusätzliche Energie wurde eine Solaranlage installiert.

Die Infrastruktur in diesem Gebiet ist recht gut entwickelt. Laut Inserat sind Bus- und Straßenbahnhaltestellen 200 m entfernt, Geschäfte 100 m, Kinderkrippe, Schulen, Krankenhaus/Poliklinik ca. 1 km, Schwimmbad 800 m.