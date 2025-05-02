  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Wohnquartier Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Wohnquartier Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Montenegro
von
$253,500
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 28472
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.10.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Montenegro
  • Nachbarschaft
    Gemeinde Podgorica
  • Stadt
    Podgorica

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
English English
Na prodaju troiposoban stan površine 105m² (uključujući terase), smješten na šestom spratu stambene zgrade od ukupno 11 spratova, u zgradi poznatoj kao Ruske kule, Blok 6. Stan je južno orijentisan, što mu obezbjeđuje obilje dnevne svjetlosti tokom cijelog dana. Prodaje se polunamješten. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini škola, vrtića, marketa, parka i ostalih sadržaja potrebnih za udoban porodični život.

Standort auf der Karte

Podgorica, Montenegro
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohngebäude
Bratesici, Montenegro
von
$89,691
Wohnviertel Stan 115 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$2,699
Wohnviertel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$528
Wohnviertel Stan 75 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Becici, Montenegro
von
$234,722
Sie sehen gerade
Wohnquartier Stan 105 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$253,500
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Wohnviertel Stan 49 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$822
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 42m2 u kompleksu Central Point. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini trznog centra "Big fashi…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Herceg Novi, Montenegro
von
$124,986
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 4
🗝️ Eine schlüsselfertige Wohnung an der Küste der Perle der Adria💹 In diesem Stadium werden 20% AusbeuteMögliche Raten bis Dezember 2026📍Herzen-Novi, Montenegro🏨 Bereitschaft der Einrichtung Dezember 2026Gelegen entlang der Adriaküste, eine kleine Stadt mit atemberaubender natürlicher Schönh…
Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Зарубежная недвижимость
Sprachen
English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Alle anzeigen Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Wohnviertel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
von
$645
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 46m2, smjesten na drugom spratu stambene zgrade, na Starom aerodromu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se red…
Immobilienagentur
CONCORD NEKRETNINE
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen
Neueste Nachrichten in Montenegro
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
02.05.2025
Eine Auswahl traditioneller Steinhäuser in Montenegro, die modernen Villen in nichts nachstehen
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
15.04.2025
Aufenthaltserlaubnis in Montenegro: Alle Möglichkeiten, sie zu erhalten und die Nuancen, die Sie kennen sollten
Grundsteuern in Montenegro
17.02.2025
Grundsteuern in Montenegro
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
02.12.2024
So kaufen Sie Immobilien in Montenegro: Analyse der Preise nach Region und Kaufverfahren
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
04.09.2023
“Montenegro ist das beste Land der Welt, um im Ruhestand zu leben laut Forbes.” Wie kann ein Kunde ein Haus in Montenegro mit der Hilfe eines Experten kaufen?
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
14.05.2021
Rating der besten Städte in Montenegro für den Immobilienkauf
Alle Veröffentlichungen anzeigen