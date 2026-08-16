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Wohnungen in Dobrota, Montenegro

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2 Zimmer
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203 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/6
Exklusives und dringendes Angebot! Stellen Sie sich vor, Sie wachen mit einem atemberaubend…
$484,870
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Immobilienagentur
A+RealEstate Montenegro
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Wohnung in Dobrota, Montenegro
Wohnung
Dobrota, Montenegro
Fläche 60 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$369,255
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 37 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Neue Wohnungen vom Entwickler. Der Käufer ist von der Staat…
$149,405
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Dobrota in einem Komplex mit einem Pool in der Nähe des M…
$443,681
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Wohnung in Dobrota, Montenegro
Wohnung
Dobrota, Montenegro
Fläche 53 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$354,458
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 2 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Dobrota, Kotor - 90 m2Eine geräumige Zwei-Zimmer-Wohnung …
$453,054
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Immobilienagentur
Mbroker
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TekceTekce
Wohnung in , Montenegro
Wohnung
, Montenegro
$215,290
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 2 Schlafzimmer in , Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 3
Möblierte Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Dobrota. Eine gemütliche Wohnung von 60 m2 mi…
$305,357
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Wohnung 2 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Ein Schlafzimmer möblierte Wohnung mit Meerblick, Dobrota, Kotor Fläche: 50m2 Schlafzimmer: …
$259,347
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Wohnung 2 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 2/3
1-Zimmer-Wohnung mit einer geräumigen Terrasse in Dobrota.Diese helle und gemütliche Wohnung…
$361,417
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Wohnung 4 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 106 m²
Exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung von 106m2 mit offenem Blick auf das Meer, in einem Gebäude mit…
$483,045
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung in Dobrota, Montenegro
Wohnung
Dobrota, Montenegro
Fläche 54 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$297,630
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Wohnung in Dobrota, Montenegro
Wohnung
Dobrota, Montenegro
$357,472
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten zum Verkauf Wohnungen in Dobrota - ein malerisches Küstengebiet in der Nähe der B…
$265,221
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Wohnung 3 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Neue Wohnanlage mit Schwimmbad 40 m vom Meer entfernt im exklusiven Badeort Ljuta, Kotor.Der…
$319,187
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Wohnung zum Verkauf in Kotor, Dobrota in einer ruhigen Lage in der Nähe des Meeres. Die Wohn…
$315,577
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 160 m²
Stockwerk 3/3
Die geräumige Wohnung befindet sich in einem authentischen Steinhaus, in der Nähe der ältest…
$522,576
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Wohnung mit einem fantastischen Blick auf Boka Bay, 3 Schlafzimmer + ein Gast mit einer Küch…
$331,234
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 5 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 5 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 121 m²
Neue, voll möblierte Apartments mit Panoramablick auf das Meer und die Bucht in Dobrota, Kot…
$1,09M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 4 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
Stockwerk 4/4
Luxuriöses neues Penthouse mit Panorama Blick auf die Bucht von Kotor — DobrotaEine einzigar…
$551,575
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen ist eine Ein-Zimmer-Wohnung von 42m2, befindet sich im zweiten Stock eines Wohn…
$115,100
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Wohnung in Dobrota, Montenegro
Wohnung
Dobrota, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 1
Studiowohnung von 37m2 im Dorf Dobrota. Das Studio verfügt über eine Küche, ein Wohnzimmer, …
$109,910
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Wir bieten eine Ein-Zimmer-Wohnung in der schönen Gegend von Dobrota, ein Teil von Kotor bek…
$162,767
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Wohnung in Dobrota, Montenegro
Wohnung
Dobrota, Montenegro
Fläche 32 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Die Wohnung ist ein Studio in einem neuen Wohnkomplex mit ei…
$128,005
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Stockwerk 4/4
Elegantes Leben am Meer – Ihr exklusives Zuhause im Herzen der Bucht von Kotor Entdecken Sie…
$864,852
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Wohnung 4 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 120 m²
Stockwerk 2/5
Möblierte 3-Zimmer-Wohnung in Dobrota.Luxuriöses Apartment mit 3 Schlafzimmern und Panoramab…
$671,358
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Immobilienagentur
VALUE.ONE
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English, Русский, Français, Crnogorski
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Wohnung in , Montenegro
Wohnung
, Montenegro
$386,825
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Immobilienagentur
International real estate agency Habita
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Dobrota, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 4/5
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$265,221
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Sprachen
English, Русский
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Wohnung 3 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 4/5
Wir bieten zum Verkauf eine Wohnung mit zwei Schlafzimmern in Dobrota - ein malerisches Küst…
$276,753
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Wohnung 3 zimmer in Dobrota, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Dobrota, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Fläche: 81,84 m2 (56,48 m2 + Terrassen 25,36 m2)Schlafzimmer: 2Badezimmer: 1Eine modern eing…
$483,966
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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