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Wohnungen in Sutomore, Montenegro

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studio-wohnungen
3
1 Zimmer
26
2 Zimmer
13
3 Zimmer
5
57 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in , Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 5/7
Die Wohnung befindet sich im flachen Teil von Sutomore, nur 500 Meter vom Meer entfernt, im …
$120 244
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Wohnung in Sutomore, Montenegro
Wohnung
Sutomore, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
Stockwerk 3/5
Studiowohnung von 34m2 in einem neuen Gebäude im Stadtzentrum. Eine Terrasse mit Blick auf d…
$100 767
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Wohnung in 8, Montenegro
Wohnung
8, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Stockwerk 1/5
Das 36m2 Studio, einschließlich einer Terrasse, befindet sich im 1. Stock eines neuen Gebäud…
$123 035
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 1 Schlafzimmer in 52 VuJo, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
52 VuJo, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 34 m²
34 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | Meerblick | Aufzug | Voll möbliert | Bereit zu miete…
$120 323
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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English, Русский, Српски, Crnogorski
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung hat eine Fläche von 48 m2 mit einem zweistöckigen Layout, vollständig bereit zum…
$134 677
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Willkommen im Inbegriff des modernen Lebens im Herzen von Sutomore! Eingebettet in das renom…
$150 905
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Immobilienagentur
International Property Alerts
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TekceTekce
Wohnung 2 zimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Sutomore, neues Studio, Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen auf der ersten Linie zum Meer und zum…
$215 445
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Stockwerk 6/6
Die 66 m2 Wohnung befindet sich im 6. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtzentrum, der Voli…
$186 050
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Wohnung in Sutomore, Montenegro
Wohnung
Sutomore, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
Stockwerk 4/5
Die Fläche der Wohnung beträgt 37 m2. Die Wohnung wird mit einem hochwertigen Finish verkauf…
$193 620
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Wohnung 1 zimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
unser Strandhaus – Schritte vom Meer. In einem Boutique-Projekt von 30 neuen Wohnungen am St…
$154 114
MwSt.
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Wohnung in 10, Montenegro
Wohnung
10, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 31 m²
Stockwerk 5
Modern eingerichtetes Studio-Apartment von 31 m2 in Sutomore, Voli Gebäude. Die Wohnung befi…
$112 046
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 79 m²
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$213 425
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 64 m²
Stockwerk 6/6
Die Ein-Zimmer-Wohnung von 64 m2 befindet sich im 6. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtze…
$178 108
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Im Herzen der Montenegrin Primorye, an der malerischsten Stelle, auf der einzigartigen Zaval…
$989 129
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 6/6
Die 63 m2 Wohnung befindet sich im 6. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtzentrum, der Voli…
$159 978
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
Diese schöne Drei-Zimmer-Wohnung von 63,55 m2, befindet sich im dritten Stock eines modernen…
$262 296
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Wohnung in Sutomore, Montenegro
Wohnung
Sutomore, Montenegro
144 352 - 225 607 €
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Bar Riviera, Sutomore. Apartment mit 1 Schlafzimmer Entfernung zum Meer 900 m. auf einer fl…
$104 731
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Stockwerk 1/1
Die Wohnung befindet sich in einem malerischen gated Komplex in Sutomore, befindet sich im 1…
$176 168
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/5
38m2 Wohnung im 4. Stock in einem neuen Gebäude im Stadtzentrum. Struktur: 1 Schlafzimmer, W…
$121 764
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Wohnung 1 zimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
our beachside home—steps from the sea. In a boutique project of 30 new apartments by the bea…
$154 114
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Willkommen im Inbegriff des modernen Lebens im Herzen von Sutomore! Eingebettet in das renom…
$257 724
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Immobilienagentur
International Property Alerts
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English
Wohnung 2 zimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sutomore, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2/8
Zu verkaufen — gemütliche 1-Zimmer-Wohnung in Sutomore: Meer und alte Festung nur 3 Minuten …
$117 169
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Etagenzahl 4
PROJEKT FÜR INVESTITIONEN UND RECEIVING INVESTITIONEN DER CHERNOGORIEN ✅Mein Name ist Leon, …
$165 938
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 4
PROJEKT FÜR INVESTITIONEN UND RECEIVING INVESTITIONEN DER CHERNOGORIEN ✅Mein Name ist Leon, …
$258 526
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 98 m²
Etagenzahl 4
PROJEKT FÜR INVESTITIONEN UND RECEIVING INVESTITIONEN DER CHERNOGORIEN ✅Mein Name ist Leon, …
$258 526
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung in 10, Montenegro
Wohnung
10, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/5
Moderne möblierte Studiowohnung von 38 m2 in Sutomore, im beliebten Voli-Gebäude. Die Wohnun…
$113 442
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
Stockwerk 4/5
Geräumige Studiowohnung von 74 m2. Die Wohnung ist teilweise möbliert. Das Badezimmer ist ko…
$387 240
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$253 403
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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English, Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Wohnung 1 Schlafzimmer in Sutomore, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sutomore, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/3
Eine Wohnung von 40m2 auf der vorletzten Etage in einem risikoarmen Wohnhaus. Das Apartment …
$100 189
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Realting.com
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