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Wohnungen in Prcanj, Montenegro

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1 Zimmer
10
2 Zimmer
23
3 Zimmer
6
43 immobilienobjekte total found
Wohnung in Prcanj, Montenegro
Wohnung
Prcanj, Montenegro
Preis: €7,000,000Standort: Prčanj, Kotor, Montenegro (UNESCO Weltkulturerbe) Planungsstatus:…
$8,15M
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Wohnung 3 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/3
Luxus-Wohnung am Meer in Stoliv mit Blick auf Perast und die Jungferninseln Entdecken Sie ei…
$301 933
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Wohnung 1 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Dieses stilvolle und komfortable Apartment befindet sich im charmanten Küstendorf Muo, nur 2…
$244 203
MwSt.
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Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Wohnung in Prcanj, Montenegro
Wohnung
Prcanj, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 6 m²
Entdecken Sie einen neuen Standard des gehobenen Lebens im STAR BAY Projekt, in der malerisc…
$153 628
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
Zum Verkauf eine gemütliche Wohnung im ruhigen Ferienort Dorf Boko - Kotor Bay Prchan. Die G…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Wohnung mit zwei Schlafzimmern auf der erste…
$442 199
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Wohnung 3 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/3
Dieses Apartment ist ein idealer Ort für diejenigen, die einen ruhigen Urlaub in einem schön…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 82 m²
Willkommen in Ihrem Stück Küstenparadies in Prcanj, Kotor! Im zweiten Stock eines exklusiven…
$270 656
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 56 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Apartment mit 1 Schlafzimmer Entfernung zum …
$156 399
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Wohnung 3 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Stockwerk 2/3
Wir bieten eine Zwei-Zimmer-Wohnung in einem Haus in der Nähe der Bucht, auf der ersten Lini…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Entdecken Sie dieses wunderschön renovierte und komplett eingerichtete Apartment mit einem S…
$288 656
MwSt.
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Wohnung 2 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 124 m²
Stockwerk 1/3
Duplex-Wohnung im Hyatt Regency Kotor Bay Resort.Die erste Linie des Meeres · Boko-Kotor Bay…
$1,15M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Warenbezeichnung Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Ein-Zimmer-Wohnung am Fuße des Vrmac Hill En…
$134 405
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Wohnung 2 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/3
Ein Zwei-Zimmer-Wohnung mit Meerblick in einem neuen Gebäude in der historischen Stadt Prčan…
$334 058
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Wohnung 4 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
Stockwerk 3
Moderne 3-Zimmer-Wohnung in einem Wohnkomplex mit einem Pool, befindet sich im malerischen D…
$394 504
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 107 m²
Stockwerk 2/3
Einzigartige Wohnung mit stilvollen Farblösungen in einem kleinen Mehrfamilienhaus (nur 5 Wo…
Preis auf Anfrage
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Wohnung in Muo, Montenegro
Wohnung
Muo, Montenegro
Charmantes Steinhaus mit atemberaubendem Meerblick – Bucht von Kotor Entdecken Sie eine selt…
$1,63M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Entdecken Sie einen neuen Standard des gehobenen Lebens im STAR BAY Projekt, in der malerisc…
$206 807
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 105 m²
Wohnung zum Verkauf in Stoliv, auf der ersten Linie am Meer. Gesamtfläche von 100 m2 (Terras…
$441 286
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Wohnung 1 zimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Muo, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Located in the charming coastal village of Muo, just 2 km from the historic Old Town Kotor, …
$214 369
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 119 m²
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/3
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$181 566
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Wohnung 3 zimmer in Prcanj, Montenegro
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Prcanj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 83 m²
Prcanj Boka Bucht von Kotor. Zu verkaufen: gemütliche 2-Zimmer-Wohnung mit wunderschönem Bl…
$180 303
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Wohnung 3 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Stockwerk 2/3
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$230 521
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Wohnung 3 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 97 m²
Te koop: ruim, modern appartement in Prcanj, Kotor. De oppervlakte van het appartement bedr…
$252 080
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 6 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 6
Fläche 273 m²
Fläche 273 Quadratmeter. Fußböden 4 Die Fläche des Grundstücks beträgt 280 Quadratmeter.m.…
$520 968
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 68 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Ein kleines Wohnhaus im Bau mit einer Luxus-Poolklasse. Die…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Muo, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Muo, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 80 m²
Boka Kotor Bay, Stoliv Bezirk. Apartment mit 1 Schlafzimmer Die Entfernung zum Meer beträgt…
$140 550
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Prcanj, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 204 m²
Boka Kotor Bay, Bezirk Dobrota. Ein kleines Wohnhaus im Bau mit einer Luxus-Poolklasse. Die…
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Wohnung 5 zimmer in Prcanj, Montenegro
Wohnung 5 zimmer
Prcanj, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 97 m²
Stockwerk 3/3
Diese Zwei-Zimmer-Wohnung mit freiem Blick auf die Bucht befindet sich in der Siedlung Prcan…
$284 367
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