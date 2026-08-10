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Wohnungen in Bar, Montenegro

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6
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16
1 Zimmer
221
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566 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
| 47 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 1-9 Etage | 4 Aufzüge | moderne Anlage |Zum Verkau…
$124,654
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in 48, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
48, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
| 131.1 m2 | 3 Schlafzimmer | 3 Badezimmer | 10 Etage | Terrasse 18 m2 | Tiefgarage | neues …
$460,101
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
| 57 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 9 Etage von 10 | Balkon 8 m2 | 600 m zum Meer |Zum…
$193,727
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 zimmer in 2, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
2, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 22
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Entdecken Sie dieses brandneue, nie genutzte Apartment mit zwei Schlafzimmern in Bar, das si…
$1
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in 69, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
69, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
| 48,10 m2 | 1 Schlafzimmer | 1 Badezimmer | 2-6 Etage | 600 m zum Meer |Wir bieten eine mod…
$158,095
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Immobilienagentur
MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 9
Zum Verkauf: eine Ein-Zimmer-Wohnung von 47 m2 in einer neuen Wohnanlage im Bau in Bar, Ilin…
$155,461
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 59 m²
Stockwerk 7
Immobilien, MontenegroWohnung mit einem Schlafzimmer 59,40 m2Apartments stehen zum Verkauf i…
$196,310
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 22 m²
Objektnummer: 538791. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$70,044
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Studio in Bar, Montenegro
Studio
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Wohnung 1 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
A modern and spacious one-bedroom apartment of 72 m² is for sale in the exclusive Soho City …
$250,290
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 86 m²
Die Wohnung befindet sich im Herzen der Stadt in einem der besten Häuser.Vom Schlafzimmer un…
$273,973
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MONTBEL D.O.O.
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 151 m²
Stockwerk 5/5
Apartments vom Entwickler in einem neuen Komplex in Ilino, Bar. Nur 300 Meter vom Meer entfe…
$771,554
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 99 m²
Objektnummer: 538807. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$393,911
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$283,625
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 3 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Bar, Makedonsko naselje, Zwei-Zimmer-Wohnung in einem neuen Wohnkomplex in einem der attrakt…
$256,958
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Immobilienagentur
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Eine Wohnung steht zum Verkauf in einem neuen Luxusklasse-Haus im Bau in der Stadt Bar. Dies…
Preis auf Anfrage
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Immobilienagentur
Monteonline
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 4
Fläche 180 m²
$472,702
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Wohnung in Bar, Montenegro
Wohnung
Bar, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Ein Studio-Apartment wird zum Verkauf in einem neuen Luxusklasse-Haus im Bau in der Stadt Ba…
Preis auf Anfrage
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Monteonline
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Condo in 3, Montenegro
Condo
3, Montenegro
Etagenzahl 10
Wir bieten Wohnungen zum Verkauf in einer neuen Wohnanlage in der Stadt Bar an - ein moderne…
$124,654
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Wohnung 1 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Brand new 1-bedroom apartment of 45 m², completed in October 2025, in a modern residential b…
$185,400
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 1
In einer schönen und ruhigen Gegend von Bar gelegen, ist dieses fast neue Wohnhaus für komfo…
$154,913
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Wohnung 3 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 71 m²
Etagenzahl 11
Letzte 2-Zimmer-Wohnung 71 m2 in Bar — FORTUNA HäuserEine helle 2-Zimmer-Wohnung von 71 m2 z…
$195,616
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Status-M, D.O.O
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 104 m²
In einer prestigeträchtigen Lage im Herzen der Bar, nur 300 Meter vom Meer entfernt, ist ein…
$526,262
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Monteonline
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Wohnung 1 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
1-bedroom apartment of 35 m² + 57 m² terrace in a modern residential complex Twin House, in …
$144,728
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 144 m²
Wohnung in einem neuen Gebäude in der Stadt Bar.Wir bieten eine Drei-Zimmer-Wohnung von 144 …
$425,412
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 76 m²
Objektnummer: 538804. Die Dienste der Agentur zur Bekämpfung der Transaktion unter dem Schlü…
$210,826
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Wohnung 1 zimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Bar, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 74 m²
For sale: a modern two-bedroom apartment of 74 m², located on the 10th floor of a high-quali…
$247,972
MwSt.
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Bar, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Bar, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Eine schöne Wohnung, mit einer Fläche von 67 m2, mit zwei Schlafzimmern und einer großen Ter…
$215,341
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Monteonline
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 8, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
8, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 78 m²
Stockwerk 3/5
Die Wohnung befindet sich im 3. Stock in einem neuen Gebäude mit 2 Aufzügen 100m entfernt. a…
$316,670
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Wohnung 2 Schlafzimmer in 2 a, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
2 a, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 4/5
Eine schöne Wohnung von 54 m2 befindet sich im 4. Stock (nicht zuletzt) in einem 5-stöckigen…
$174,164
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Immobilienangaben in Bar, Montenegro

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