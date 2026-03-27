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Wohnungen in Kostanjica, Montenegro

2 Zimmer
7
12 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in 54, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
54, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Zum Verkauf wird eine Wohnung in einem neuen Komplex in Kostanica, auf der ersten Linie am M…
$289,714
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Geshtenja, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Geshtenja, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Wir präsentieren Ihnen eine wunderbare Wohnung mit 2 Schlafzimmern und einem eigenen Innenho…
$300,514
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Monteonline
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 2
Wohnung zum Verkauf in Kotor, Kostanjica Bezirk. Die Wohnung hat eine Gesamtfläche von 66 m2…
$348,759
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AuraAura
Wohnung 3 Schlafzimmer in Geshtenja, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Geshtenja, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Die Wohnung mit eigenem Pool befindet sich in einem Komplex im Dorf Kostanitsa am Ufer der B…
$531,679
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Wohnung 3 zimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Kostanjica, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Fläche: 92m2 (72 m2 + 20 m2 Terrasse)Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2.Kotor, Kostanjica, eine vo…
$424,150
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Kotor, Kostanjica, exklusive Zwei-Zimmer-Wohnung, in einem Wohnkomplex im mediterranen Stil …
$397,911
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Melrose VillasMelrose Villas
Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 3
Willkommen in diesem 126 m2 Apartment in der malerischen Gegend von Kostanitsa. Eine der h…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Zum Verkauf wird eine Wohnung in einem neuen Komplex in Kostanica, auf der ersten Linie am M…
$294,724
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Fläche: 84m2Schlafzimmer: 2Terrasse: 16m2Badezimmer: 1ParkplatzKotor, Kostanjica, voll ausge…
$391,584
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung in Kostanjica, Montenegro
Wohnung
Kostanjica, Montenegro
Wir präsentieren Ihnen zum Verkauf Wohnungen und Villen in einem Resort, das für Familien- u…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 103 m²
Dieses komplett renovierte Apartment mit 2 Schlafzimmern befindet sich in der ruhigen Wohnan…
$464,567
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Kostanjica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Kostanjica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 126 m²
Willkommen in einer exquisiten 126 m2 Wohnung in der malerischen Gegend von Kostanjica. Dies…
$482,394
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