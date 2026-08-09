Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Ulcinj
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Ulcinj, Montenegro

;
1 Zimmer
78
2 Zimmer
17
3 Zimmer
4
117 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Studio 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 20 m²
Entdecken Sie eine ausgezeichnete Gelegenheit, ein funktionales Studio-Apartment im Herzen v…
$51,837
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Fläche 61 m²
Dieser prächtige Komplex befindet sich in Ulcinj, südlich von Montenegro, an der ersten Lini…
$358,392
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 49 m²
Stockwerk 2/4
Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock eines neuen Wohnhauses mit Aufzug und Parkplatz i…
$102,285
Eine Anfrage stellen
LDV InvestLDV Invest
Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Oliva Park befindet sich in der ruhigen Liman Nachbarschaft von Ulcinj, ist ein Premium-Wohn…
$111,676
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Nekretnine Crna GoraZu verkaufen: eine Einzimmerwohnung in einem modernen Wohnhaus in Ulcinj…
$96,535
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Bulevardi Sami Frasheri, Montenegro
Wohnung
Bulevardi Sami Frasheri, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 1
Eine Wohnung von 38 m2, im 1. Stock, steht zum Verkauf im Zentrum von Ulcinj. Das Layout umf…
$65,582
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$626,060
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3
Zu verkaufen ist ein Apartment mit einem Schlafzimmer in einem neuen luxuriösen Wohnkomplex …
$406,370
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 77 m²
Zu verkaufen ist ein Apartment mit einem Schlafzimmer in einem neuen luxuriösen Wohnkomplex …
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Ulcinj, Montenegro
Studio 1 zimmer
Ulcinj, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Das Porta Rai Beachfront Hotel & Residences ist eine Premium-Entwicklung am Meer, die von Ka…
$200,321
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 66 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$408,452
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
Diese moderne 51 m2 Wohnung, in der letzten Phase des Baus, bietet eine einzigartige Gelegen…
$133,702
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 66 m²
Oliva Park befindet sich in der ruhigen Liman Nachbarschaft von Ulcinj, ist ein Premium-Wohn…
$178,681
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International Property Alerts
Sprachen
English
Condo in Ulcinj, Montenegro
Condo
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Etagenzahl 5
Wir bieten Zwei-Zimmer-, Drei-Zimmer- und Vier-Zimmer-Wohnungen in einem neuen Wohnkomplex i…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Stockwerk 1
Zum Verkauf steht ein Studio-Apartment in einer neuen Luxus-Wohnanlage, die von Karisma Hote…
$237,579
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 44 m²
Zu verkaufen ist eine gemütliche Einzimmerwohnung von 44 m2, befindet sich in einem modernen…
$162,950
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 78 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$471,291
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 2
Gesamtfläche der Wohnung: 70 m2. Struktur: 2 Schlafzimmer, Wohnküche, 1 Badezimmer + Gästeto…
$163,787
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3
Zum Verkauf steht ein Studio-Apartment in einer neuen Luxus-Wohnanlage, die von Karisma Hote…
$229,486
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Fläche 39 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Tolle Geschäftsinvestitionen! Entfernung zum Meer 70 m In…
$244,373
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2
Zu verkaufen ist ein Apartment mit einem Schlafzimmer in einem neuen luxuriösen Wohnkomplex …
$331,178
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 64 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$382,851
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 4
Zum Verkauf steht ein Studio-Apartment in einer neuen Luxus-Wohnanlage, die von Karisma Hote…
$230,643
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Baubeginn - 01.11.2024. Fertigstellung des Baus der ersten …
$431,726
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 47 m²
Stockwerk 1/4
Neue Wohnung von 47 m2 in einem modernen Haus. Eine tolle Option zum Entspannen am Meer, Mie…
$114,544
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 98 m²
Zum Verkauf steht ein Apartment mit 2 Schlafzimmern mit Meerblick in einer sonnigen Stadt, s…
$199,514
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
Neue Wohnung von 41 m2 in einem modernen Haus. Eine tolle Option zum Entspannen am Meer, Mie…
$101,252
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 Schlafzimmer in Ulcinj, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ulcinj, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 249 m²
Stockwerk 5
Zum Verkauf: ein Penthouse in einem dreistöckigen Apartmentgebäude in einer neuen Luxuswohna…
$1,46M
Eine Anfrage stellen
Wohnung in Ulcinj, Montenegro
Wohnung
Ulcinj, Montenegro
Fläche 39 m²
Ein Wohnkomplex mit einem Hotel. Tolle Geschäftsinvestitionen! Entfernung zum Meer 70 m In…
$239,718
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 zimmer in Derana 18 Gjerana 18, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Derana 18 Gjerana 18, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Move-in ready & rental-ready. A bright, fully furnished one-bedroom in a new building on Teu…
$139,050
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen