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Wohnung 4 zimmer in Mrcevac, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Mrcevac, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 4/4
Ein seltenes Full-Floor-Penthouse in Dumidran, Tivat – bietet 85m2 Gesamtfläche inklusive 65…
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