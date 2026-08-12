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Wohnungen in Kolasin, Montenegro

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condos
27
1 Zimmer
32
2 Zimmer
8
3 Zimmer
3
78 immobilienobjekte total found
Wohnung in Kolasin, Montenegro
Wohnung
Kolasin, Montenegro
Apartment mit 1 Schlafzimmer zum Verkauf in Kolasin – Neubau, 4. Stock, Parkplatz und Staura…
$122,304
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
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Mereha Developments
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Wohnung 1 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
One-Bedroom Apartment for Sale in Kolasin – New Building, 4th Floor, Parking & Storage For s…
$121,669
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LDV InvestLDV Invest
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Stockwerk 1
Voll möblierte Ein-Zimmer-Wohnung mit Terrasse zum Verkauf in Kolašin, auf der Straße Boška …
$166,292
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 33 m²
$216,939
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Bauherr
Mereha Developments
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Wohnung 3 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Zuverlässige Investitionen mit garantiertem Einkommen!Mountain Retreat von Dukley — Ihr Zuha…
$492,110
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
$186,365
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Mereha Developments
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Wohnung 2 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 36 m²
Fläche: 36 m2Schlafzimmer: 1Badezimmer: 1Ein-Zimmer, Superior-Wohnung, komplett eingerichtet…
$289,227
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
For sale (urgent): brand new, unfurnished 1-bedroom apartment of 46 m² in Kolašin, Montenegr…
$100,753
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Wohnung in Kolasin, Montenegro
Wohnung
Kolasin, Montenegro
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Entdecken Sie eine vielversprechende Investitionsmöglichkeit in Kolasin, Montenegro, einer s…
$100,059
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 28 m²
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$177,900
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Mereha Developments
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
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Mereha Developments
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 28 m²
$179,735
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Mereha Developments
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Wohnung 1 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
A modern apartment for sale in Kolašin, located in the quality Eurozox residential building,…
$157,590
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 43 m²
PROJEKT FÜR INVESTITIONEN UND RECEIVING INVESTITIONEN DER CHERNOGORIEN ✅Mein Name ist Leon, …
$195,731
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
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Mereha Developments
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Wohnung 4 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 127 m²
Stockwerk 2/2
Luxuriöse Loft Duplex-Wohnungen im MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY, im Herzen des beliebten Skige…
$830,865
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VALUE.ONE
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Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
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Mereha Developments
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 35 m²
$228,576
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Mereha Developments
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
PROJEKT FÜR INVESTITIONEN UND RECEIVING INVESTITIONEN DER CHERNOGORIEN ✅Mein Name ist Leon, …
$409,252
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 46 m²
Apartment mit 1 Schlafzimmer zum Verkauf in Kolasin – Neubau, 4. Stock, Parkplatz und Staura…
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Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 41 m²
$282,339
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Wohnung 1 zimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Kolasin, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
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Wir bieten zum Verkauf Hotelzimmer in einem Premium-Komplex von einer internationalen Marke,…
$173,587
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Kolasin, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Kolasin, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 65 m²
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 43 m²
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Mereha Developments
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Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
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Condo in Kolasin, Montenegro
Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 51 m²
$354,788
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Wohnung in Kolasin, Montenegro
Wohnung
Kolasin, Montenegro
Fläche 41 m²
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Condo
Kolasin, Montenegro
Fläche 29 m²
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
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$316,438
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