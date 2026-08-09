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Wohnungen in Tivat, Montenegro

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1 155 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 152 m²
Fläche: 152 m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2GaragenplatzGeräumige Duplex-Wohnung mit Yachthafe…
$1,14M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Immobilienübersicht Eine begrenzte Sammlung von neu gebauten Wohnungen ist in der attraktive…
$194,804
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Fläche: 72 m2 (48 m2 + 24 m2 Terrasse)Schlafzimmer: 1Badezimmer: 1GarageMöbliert, Wohnung mi…
$632,805
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1
1 Schlafzimmer Wohnung zum Verkauf in Seljanovo, Tivat - 40 m2Eine moderne Ein-Zimmer-Wohnun…
$241,904
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Eingebettet inmitten atemberaubender natürlicher Schönheit bietet diese wunderschöne Wohnanl…
$334,179
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Thea Gebäude | Boka Place, Porto Montenegro Buka Place ist…
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 32 m²
Die Apartments in der Anlage sind mit Liebe zum Detail gestaltet und bieten allen Komfort fü…
$147,288
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Wir präsentieren Ihnen eine stilvolle und komfortable Zwei-Zimmer-Wohnung im renommierten Bo…
$843,958
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 98 m²
Details der Wohnung: * Größe: 98 m2 * Schlafzimmer: 2 * Badezimmer: 2 +1 Toilette * Terrasse…
$1,04M
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 94 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kava, Tivat - 94,51 m2Eine moderne Zwei-Zimmer-Wohnung st…
$277,859
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
In einem ruhigen Vorort von Tivat gelegen, bietet dieser wunderschöne Komplex eine perfekte …
$251,384
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 46 m²
Exklusives Projekt in Donja Lastva, nahe Porto Montenegro Der Bau dieses schönen Projekts be…
$196,478
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 68 m²
Eine exklusive Wohnanlage in einer der malerischsten Gegenden von Tivat. Moderne Architektur…
$157,265
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Moderne Wohnungen in Tivat in ausgezeichneter Lage -Marke neu gebaut -Großes Mietpotenzial D…
$248,563
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Komplett eingerichtete Ein-Zimmer-Wohnung von 80 m2 Bruttofläche im Ksenija-Gebäude, Porto M…
$716,786
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Diese schöne Zwei-Zimmer-Wohnung besteht aus Wohnzimmer, einem Essbereich mit Küche, zwei Sc…
$238,967
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 168 m²
Fläche: 168 m2 (105 m2 + 31 m2)Schlafzimmer: 2Badezimmer: 2 + 1LagerflächeLuxus, komplett ei…
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Wohnung in Tivat, Montenegro
Wohnung
Tivat, Montenegro
Fläche 39 m²
Verfügbare Wohnungsbereiche: 26 m2 - 124 m2 Wir stellen einen neuen Wohnblock im idyllischen…
$150,645
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 59 m²
Zwei-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Kava, Tivat - 59 m2 mit privatem GartenEine moderne Zwei-…
$345,166
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Schöne Wohnung in einem neu gebauten Komplex besteht aus einem geräumigen Wohnzimmer, Küche,…
$240,470
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 119 m²
Wohnungsfläche: 119 m2 (89 m2 + 30 m2 Terrasse) Schlafzimmer: 2 Badezimmer: 2 Etage: 2. Fußb…
$497,126
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Waterfront Apartments in der Nähe von Porto Montenegro, Opatovo, Tivat Luxury Apartments in …
$462,443
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Tivat, Porto Montenegro - Regent Pool Club Residences Area: 138 m2 Schlafzimmer: 2 Badezimme…
$1,56M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
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Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Wohnungen zum Verkauf in Tivat | Neue Wohnanlage in Kava, Tivat. Es befindet sich auf einem …
$268,795
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
Fläche: 68 m2 Schlafzimmer: 1 Badezimmer: 1 Garagenraum Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Al…
$526,029
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Wohnung 1 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Stockwerk 2
Ein-Zimmer-Wohnung mit Meerblick zum Verkauf in Kava, Tivat - 51 m2Eine moderne Ein-Zimmer-W…
$234,713
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Wohnung 2 zimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Tivat, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Penthouse zum Verkauf in Seljanovo, Tivat – 135 m2Ein geräumiges Penthouse steht zum Verkauf…
$575,277
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 241 m²
Ein Komplex von neun modernen Villen mit Meerblick in Donja Lastva, Tivat. Die Villen umfass…
$702,674
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Die Wohnung befindet sich in einem modernen Wohngebäude mit Swimmingpool und schönem Landsch…
Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Tivat, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tivat, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Wir stellen einen modernen Wohn-Geschäftskomplex in Donja Lastva, Tivat vor - nur einen kurz…
$161,098
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