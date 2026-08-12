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Wohnungen in Zabljak, Montenegro

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1 Zimmer
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2 Zimmer
3
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Zabljak, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/4
Eine einzigartige Gelegenheit, eine Wohnung in einem neuen Gebäude in Žabljak zu kaufen — da…
$185,322
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Wir bieten zum Verkauf eine komplett renovierte Wohnung von 95 m2, befindet sich im 6. Stock…
$323,085
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Wohnung in Zabljak, Montenegro
Wohnung
Zabljak, Montenegro
Zabljak, Durmitor – 1.500 m über dem Meeresspiegel; unberührte Natur, saubere Bergluft, Kief…
$5,89M
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Wohnung in Zabljak, Montenegro
Wohnung
Zabljak, Montenegro
Fläche 250 m²
Ein neues Restaurant wird an einem großartigen Ort in Zabljak verkauft oder gemietet. Die Fl…
$709,020
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Die Wohnung befindet sich im Herzen von Podgorica, umgeben von allen wichtigen Einrichtungen…
$253,918
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Wohnung 1 zimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Zabljak, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 48 m²
Ein wunderschön gestaltetes Ein-Zimmer-Wohnung zum Verkauf in Žabljak, nur 3 Gehminuten vom …
$147,710
MwSt.
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Wohnung in Zabljak, Montenegro
Wohnung
Zabljak, Montenegro
Fläche 105 000 m²
Zu verkaufen ist ein attraktives Grundstück von 105.000 m2, befindet sich in Rudinitsa, der …
$1,84M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Verkauf lux Zweizimmerwohnung in Žabljak in Neubau im Zentrum der Stadt. Die Wohnung verfügt…
$180,192
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Zabljak, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Zum Verkauf eine luxuriöse Drei-Zimmer-Wohnung in Zabljak in einem neuen Haus im Herzen der …
$180,096
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Zabljak, Montenegro
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Zabljak, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 2
Продажа таунхауса на 2 этажа площадью 45 кв м, полностью укомплектованного мебелью и посудой…
$108,194
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