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Wohnungen in Sveti Stefan, Montenegro

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studio-wohnungen
6
1 Zimmer
13
2 Zimmer
15
3 Zimmer
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63 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Wohnung zum Verkauf – Sveti Stefan | Sea Blick Eine voll möblierte Wohnung steht zum Verkauf…
$173 812
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 2/2
LAGEDieses Apartment befindet sich in Sveti Stefan, Gemeinde Budva, 13 km vom Stadtzentrum v…
$255 047
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 51 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$436 152
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Immobilienagentur
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 41 m²
Alivia Hotel & Residences ist ein Premium-Hotel-serviced Wohnprojekt in der Nähe von Sveti S…
$1
MwSt.
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Wohnung 1 Schlafzimmer in M 1, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
M 1, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 5
Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss eines fünfstöckigen gemütlichen Wohnungsbaus, der n…
$134 878
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Wohnung 3 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 103 m²
Fläche: 103m2Schlafzimmer: 2Badezimmer: 1MöbliertBudva, Sveti Stefan, Zwei-Zimmer-Wohnung mi…
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Wohnung 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/4
Neue 1 Schlafzimmer Panorama-Wohnung in St. Stephen.Wohnung mit Panoramablick auf das Meer i…
$198 935
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VALUE.ONE
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 1/2
LAGEDieses Apartment befindet sich in Sveti Stefan, Gemeinde Budva, 13 km vom Stadtzentrum v…
$486 908
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Das Hotel liegt in einem der renommiertesten Reiseziele an der Montenegrin Küste – das Herz …
$432 346
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Wohnung 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 2
Wohnung in Sveti Stefan Eine gemütliche Wohnung zum Verkauf in einer der angesehensten und m…
$137 399
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Mbroker
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Wohnung 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 111 m²
Stockwerk 3/5
Geräumige Wohnung zum Verkauf mit zwei Schlafzimmern und herrlichem Blick auf die erste Lini…
$654 601
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 85 m²
Stockwerk 1
Wohnung zum Verkauf in Sveti Stefan mit Blick auf die Insel Sveti Stefan, in der Nähe der St…
$406 078
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Аталанта
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Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Apartment for Sale – Sveti Stefan | Sea View A fully furnished apartment is for sale in Svet…
$173 812
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 131 m²
Dieses geräumige Apartment befindet sich in der ikonischsten und prestigeträchtigsten Lage a…
$644 418
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$127 245
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Dieses luxuriöse 162 m2 Apartment befindet sich im exklusiven Sveti Stefan Presidential Sea …
$1
MwSt.
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Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
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Wohnung 1 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 1
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
For sale is a spacious three-bedroom apartment with sea view, offering exceptional comfort, …
$1
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Wohnung in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung
Sveti Stefan, Montenegro
224.000 - 634.000Fläche: 67-151 m2Schlafzimmer: 1-3ParkplatzMeerblickEinzigartige Wohnung in…
Preis auf Anfrage
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Аталанта
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Stockwerk 3/4
St. Stephen ist ein magischer Ort, von dem Sie Ihre Augen nicht abnehmen können. Es ist schw…
$371 610
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Wohnung 3 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 74 m²
A4-1883. Two Bedrooms Apartment in Sv.Stefan with a Sea VIewFor sale two bedrooms apartment …
$302 982
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Red Feniks Montenegro
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 54 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$343 279
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 2
Geräumige Sea View Wohnung zum Verkauf in Sveti Stefan – 77 m2 Eine helle und elegante 77 …
$296 454
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Wohnung 2 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/2
Wir bieten zum Verkauf eine moderne Wohnung mit 1 Schlafzimmer und Panoramablick auf das Mee…
$201 684
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Penthouse 5 zimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Penthouse 5 zimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 0 m²
Stockwerk 3
Verkauf: Panorama 2-Schlafzimmer Apartment in Skyline Wohnanlage, Erste Linie!Eine luxuriöse…
$849 475
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Aufenthaltstitel für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkei…
$201 773
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Studio in Sveti Stefan, Montenegro
Studio
Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 73 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$542 672
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Eine Wohnung zum Verkauf in Sveti Stefan mit Blick auf die Insel Sveti Stefan, nahe der Stad…
$448 951
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Sveti Stefan, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Sveti Stefan, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Stockwerk 2/2
LAGEDieses Apartment befindet sich in Sveti Stefan, Gemeinde Budva, 13 km vom Stadtzentrum v…
$486 908
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Sveti Stefan, Montenegro
Fläche 41 m²
Etagenzahl 4
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$326 467
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