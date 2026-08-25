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Wohnungen in Lustica, Montenegro

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6
1 Zimmer
32
2 Zimmer
30
3 Zimmer
12
86 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 56 m²
Lustica Halbinsel, Radovichi Bezirk. Neue Wohnungen vom Entwickler Das Haus wurde 2024 erba…
$179 747
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 42 m²
Zum Verkauf eine moderne und funktionale Wohnung in außergewöhnlicher Lage auf der Lustica-H…
$404 772
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 442 000 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$518 643
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Fläche 105 m²
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$1,34M
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Condo in Lustica, Montenegro
Condo
Lustica, Montenegro
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 510 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf steht eine mehrstöckige Wohnanlage, bestehend aus zwei Häusern auf der Halbinsel…
$1,85M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 71 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$501 899
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 800 m²
An einem der exklusivsten Orte der montenegrinischen Küste, auf der Lustica-Halbinsel, in un…
$5,61M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$509 110
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Etagenzahl 2
Geräumige Wohnung mit großer Terrasse und Meerblick Die Wohnung nimmt die gesamte Etage eine…
$195 995
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Wohnung 4 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 4 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 235 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$2,49M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
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$1,34M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 68 m²
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$501 463
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Studio in Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Fläche 45 m²
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$526 232
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/3
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$1,46M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 161 m²
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Preis auf Anfrage
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Dieses 67,41 m2 große Luxus-Apartment in der renommierten Viertel Horizon von Luštica Bay bi…
$805 564
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Wohnung in Lustica, Montenegro
Wohnung
Lustica, Montenegro
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht ein geplantes Objekt mit zwei Wohnungen und einer Garage auf einem Grundst…
$174 858
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$406 044
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 288 m²
In einer der attraktivsten Ecken der Küste Montenegros, in der prestigeträchtigen und ruhige…
$4,39M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
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$627 628
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Wohnung 4 zimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 4 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 114 m²
Stockwerk 2/3
3-Zimmer-Wohnungen in der neuen Phase der Centrale Lustica Bay neben dem Golfplatz! Die perf…
$1,05M
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 37 m²
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$640 025
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Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 109 m²
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Wohnung 2 zimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 zimmer
Lustica, Montenegro
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Stockwerk 1/4
Wohnung zum Verkauf mit einem privaten Innenhof in Centrale, Luštica Bay, ein Schlafzimmer.D…
$456 959
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 2 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
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$1,67M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 138 m²
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$2,04M
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Wohnung 1 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$524 389
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Lustica, Montenegro
Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Zum Verkauf steht eine exklusive Villa in der zweiten Reihe vom Meer in einer der angesehens…
$3,47M
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Wohnung 3 Schlafzimmer
Lustica, Montenegro
Schlafräume 3
Fläche 291 m²
Zum Verkauf steht eine exklusive Villa in der zweiten Reihe vom Meer in einer der angesehens…
$3,47M
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Studio in Lustica, Montenegro
Studio
Lustica, Montenegro
Fläche 46 m²
Aufenthaltsgenehmigung für Immobilien✅Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfüg…
$666 484
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