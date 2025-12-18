  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Salaspils novads
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Salaspils novads, Lettland

Salaspils pagasts
3
Kirchholm
1
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Wohngebäude BIWI MEDIUM
Salaspils pagasts, Lettland
von
$18,630
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
BIWI MEDIUM Kapseln sind ein modernes Hotelformat. Eine Kapsel ist eine separate Wohnbox, die überall eine komfortable Erholung oder einen Arbeitsbereich bieten kann. Die ausgestattete BIWI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und ei…
Bauherr
Vithaus
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Wohngebäude BIWI BIG
Salaspils pagasts, Lettland
von
$25,261
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
BIWI BIG ist eine separate Wohnbox, die an jedem Ort eine komfortable Ruhe und einen komfortablen Arbeitsbereich bietet. Die ausgestattete BIWI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und eine eingebettete BIWI-Software. Eigenschaften:…
Bauherr
Vithaus
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Wohngebäude BIWI MINI
Salaspils pagasts, Lettland
von
$15,341
Jahr der Inbetriebnahme 2023
Etagenzahl 1
BIWI MINI ist eine separate Wohnbox, die an jedem Ort eine komfortable Ruhe und einen komfortablen Arbeitsbereich bietet. Die ausgestattete BIWI MINI-Technologiekapsel bietet Platz für zwei Betten, ein Badezimmer mit Dusche, einen Kleiderschrank und eine eingebettete BIWI-Software. Eigensch…
Bauherr
Vithaus
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Wohngebäude Līvzemes 26b
Kirchholm, Lettland
von
$314
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Die modernsten und elegantsten Apartments mit zwei Zimmern in Salaspils sind zu vermieten. Alle Apartments verfügen über Einbauküchen und Schränke, hochwertige Küchengeräte. Fertigstellung von Wohnungen mit sehr hochwertigen Materialien - Holzparkett, Fliesen in Bädern, elegantes Design. Es …
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
