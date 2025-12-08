  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Marupes pagasts
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Marupes pagasts, Lettland

Marienbach
2
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Alle anzeigen Wohngebäude Lindenholma
Wohngebäude Lindenholma
Marienbach, Lettland
von
$813
Jahr der Inbetriebnahme 2021
Lindenholm ist ein neuer Teil von Riga an der Grenze von Riga und Marupe, der erstklassige Wohnfläche bietet. Ein neues Wohnviertel in der gefragtesten Gegend von Riga, wo Sie eine ideale Balance zwischen den Annehmlichkeiten der Stadt und grünem Außenraum, Bewegung und Frieden, ausgezeichne…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Wohngebäude Old Captain
Wohngebäude Old Captain
Wohngebäude Old Captain
Wohngebäude Old Captain
Wohngebäude Old Captain
Alle anzeigen Wohngebäude Old Captain
Wohngebäude Old Captain
Marienbach, Lettland
Preis auf Anfrage
Jahr der Inbetriebnahme 2007
Die Infrastruktur des gesamten Komplexes ist der perfekte Gastservice, und die Freizeit- und Geschäftsverbindung-alle Gebäudekomplexe sind mit der neuesten Technologie ausgestattet. Menschen, die in unserem Hotel bleiben, werden Sie von der Stadt der Zivilisation Vorteile abgeschnitten werde…
Immobilienagentur
REALAT real estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen