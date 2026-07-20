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Wohnquartier Sublime penthouse 5 pieces spacieux avec piscine privee terrasse vue mer et proximite immediate de la mer programme neuf petit immeuble recent pour clients exigeants

Eilat, Israel
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ID: 38419
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    HaOsher

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Eilat, Israel
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