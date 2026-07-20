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Wohnquartier Penthouse avec piscine prime location

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38380
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Moshe Hess, 16

Über den Komplex

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Penthouse mit einstöckigem Swimmingpool im Stadtzentrum und nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Prime Rental im Herzen von Tel Aviv! In der Nähe der Märkte Bezall und Shouk Hacarmel, Allenby, König George, Bograshov und dem Meer! Bald verfügbar – Allenbys Straßenbahn auf der Purple Line! • Ein seltenes Penthouse • Allein oben! 4 Ausstellungen! • Privates Schwimmbad auf der Terrasse + Vorbereitung für eine Außenküche! • Luxuriöser Innenraum mit intelligenter und flexibler Planung! • 70m2 + 80m2 Terrasse • 3 Zimmer • 6. Stock mit Aufzug Es gibt keine andere Immobilie wie diese in der Stadt! Unschlagbarer Preis auf dem Markt: nur 7.500.000sh!

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Tel-Aviv, Israel
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