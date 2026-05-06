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Wohnquartier Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave

Tel-Aviv, Israel
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Wohnquartier Sublime 4 pieces familial avec terrasse parking et cave
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ID: 36081
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

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Ruhige Straße ohne Arbeiten, in der Nähe des Meeres. Mitte Ramat Aviv. In der Nähe der Synagoge. 112m2 + Terrasse mit Meerblick. Aufzug, Parkplatz und Keller. Keine Arbeit. 49k/m2, Deal zu beschlagnahmen.

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Tel-Aviv, Israel
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