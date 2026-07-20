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Wohnquartier Superbe 2 pieces au coeur de tel aviv a deux pas de rothschild

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38292
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Eliyahu Sapir, 19

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Nur neu im Verkauf 9 Shmaryahu Levin Street Eine ruhige und begehrte Straße in den Gassen des Place Habima. Eine charmante geräumige Wohnung voller Charme. 2 Stück 61 m2 (Bruttofläche) Erdgeschoss Die Wohnung verfügt über einen zusätzlichen Hintereingang Große Lagerhaltung Toller Aufenthalt! Solarer Warmwasserbereiter Gut gepflegtes Gebäude Sicherheitsunterstand im Gebäude

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