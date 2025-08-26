  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Or Akiva
  4. Wohnquartier Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Wohnquartier Projet neuf dexception a or akiva maison mitoyenne duplex avec jardin ou penthouse a vous de choisir

Or Akiva, Israel
$1,20M
26.08.25
$1,20M
14.07.25
$1,12M
ID: 26837
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Or Akiva

Über den Komplex

BZH Die französischsprachige Abteilung von RE/MAX Hadera und Umgebung präsentiert ein renommiertes Immobilienprojekt in Or Akiva, im gesuchten Wohngebiet "Or Yam". Neben Caesarea, nur wenige Minuten von Hadera entfernt, genießt die Stadt Or Akiva eine strategische Lage, die Ruhe, Zugänglichkeit und Lebensqualität verbindet und immer mehr Francophones begrüßt. Dieses neue High-End-Projekt, am Ende des Baus, bietet insgesamt 13 exklusive Eigenschaften: Haus: ✅ Haus von 5,5 Zimmern auf 3 Etagen von 180 m2, ✅ Grundstück von 225 m2, 80 m2 Terrasse, ✅ Dachdeck von ca. 70 m2! ✅ Möglichkeit, ein Studio von ca. 17 m2, zu schaffen ✅ Zwei Parkplätze! ✅ Ab 4.450.000 NIS. Duplex mit Garten : ✅ Mehrere herrliche 5-Zimmer-Duplex mit Garten, wie ein privates Haus, ✅ Etwa 200 m2 gebaut, auf einem Grundstück von ca. 212 m2, ✅ Im Erdgeschoss: ein geräumiger Wohnbereich mit einem schönen Garten, ✅ Obergeschoss: ein Nachtraum mit 4 schönen Schlafzimmern einschließlich einer XL-Master-Suite, und ein sicheres Zimmer, ✅ Ein Keller. ✅ Zwei Parkplätze! ✅ Ab 4.200.000 NIS. Penthouse: ✅ Mehrere hervorragende 5-Zimmer-Penthouses, von 134 m2, ✅ Ein geräumiges Wohnzimmer mit großen Öffnungen, ✅ Eine XL Elternsuite, ✅ Drei weitere Schlafzimmer, ✅ Eine sonnige Terrasse von 75 m2 mit offenem Blick! ✅ Zugang zur Terrasse von jedem Zimmer der Wohnung! ✅ Zwei Parkplätze, ✅ Ab 4.000.000 NIS. Geplante Lieferung: Oktober 2025 BZH. Projekt Highlights: - Ja. Nur 13 Wohnungen, einzigartiges Projekt! - sehr hohe Standleistungen, - Neuer Familienbereich, ruhig und grün, sehr gefragt, mit Geschäften in der Nähe, - Nähe zu Caesarea und den Hauptstraßen (Routen 2 und 4), - Etwa 10 Minuten von den Stränden und etwa 40 Minuten von Tel Aviv oder Haifa entfernt. Förderer bekannt für die Qualität seiner Konstruktion, Rechtliche Garantie für den Bau, Ausgezeichnete Spezifikationen, einschließlich Klimaanlage und eine schöne Küche. Neueste Sicherheitsstandards. Werden Sie Eigentümer einer schönen brandneuen Wohnung bereits gebaut! Machen Sie Ihren Erwerb in Israel in einer Ferne in voller Gelassenheit! Für weitere Informationen: Raphel Benguiguigui – RE/MAX Hadera und Umgebung Beezrate Hashem, Beya-had Nenatsea-h!

Standort auf der Karte

Or Akiva, Israel

