Wohnquartier Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces

Jerusalem, Israel
von
$887,700
26.08.25
$887,700
14.07.25
$831,183
;
5
ID: 26820
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Neues Projekt in Kiryat Hayovel, Wohnungen von 3 bis 5 Zimmern, besteht aus 2 Gebäuden von 20 Etagen und 2 von 9 Etagen Projekt Neun Lieferbar Dezember 2026 Die bestehenden öffentlichen Räume werden mit neuen und breiten Gehwegen zu Grünflächen entwickelt und umgebaut, ein neues Kulturzentrum einschließlich einer Kinothek wird die Lebensqualität der Projektbewohner und Kiryat Hayovel Bewohner bereichern. Einige Beispiele der Preise: 3 Zimmer 82m2, Balkon 12m2 Preis: 2.884.000sh 4 Zimmer, 83, 85 oder 94m2, Balkon 12m2 Preis ab 2.959.000sh 5 Stück und 6 Stück auch verfügbar Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren Für weitere Informationen oder einen Besuch, Rufen Sie uns sofort bei folgenden Nummern an: 054 946 1963 Bitte beachten Sie: Bei einem Projekt im Bau werden Fotos und Pläne nur zu Informationszwecken veröffentlicht und sind nicht vertraglich, so dass die Wohnungen nicht eingerichtet sind.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Netanja, Israel
von
$1,05M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Projekt Dizengoff 43 ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen 2 Gehminuten vom berühmten Kikar und 6 Gehminuten vom Strand entfernt Kommen Sie live am Fuße von Kikar und all diese Geschäfte Projektmerkmale…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Neues Projekt in 2 9-stöckigen Gebäuden und 1 19-stöckiges Gebäude, Kiriat Hayovel Jerusalem Handelszentrum in der Nähe des Projekts, 300m von der Straßenbahn. 2 Lifte, 3 Kindergärten, ein Club für Einwohner, 1 Parkplatz pro Wohnung Lieferbar im März 2028 2 Zimmer 54m2 mit Terrasse von 18m…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Wohnviertel Haut standing luxueux projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$717,000
New Luxury Residence im berühmten Stadtteil Mekor Haim in voller Ausdehnung, Avital 3 ist ein 6stöckiges, luxuriöses Boutique-Gebäude, das von der führenden Firma Yoma Architect und Designer mit einem ultra zeitgenössischen Design mit Materialien und einer Bautechnik von höchster Qualität en…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
