  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Jerusalem arnona

Wohnquartier Jerusalem arnona

Jerusalem, Israel
von
$1,64M
26.08.25
$1,64M
14.07.25
$1,53M
;
3
ID: 26830
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

ARNONA RESIDENCE PROJECT - Beruf: 30. April 2029. Wohnprojekt in Arnona Bezirk, Zwei 22-geschossige Gebäude In der Nähe der Ein Guedi Street und in der Nähe der Hevron Street mit der Straßenbahn. Große Auswahl an geräumigen 3- und 5-Zimmer-Wohnungen, diese Gebäude enthalten auch Mini-Penthouses und Penthäuser. Die Residenz umfasst einen Club für Einwohner, eine Synagoge, einen Fitnessraum, eine elegante Eingangshalle und eine Crèche mit eigenem Eingang.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,07M
Wohnviertel Projet neuf dans 2 immeubles de 9 etages et 1 immeuble de 19 etages kiriat hayovel jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$705,000
Wohnviertel Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Bat Yam, Israel
von
$1,14M
Wohnviertel Projet immobilier
Aschkelon, Israel
von
$585,000
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$1,27M
Wohnquartier Jerusalem arnona
Jerusalem, Israel
von
$1,64M
Andere Komplexe
Wohnviertel En plein coeur de kiriat menahem kiriat yovel
Jerusalem, Israel
von
$824,100
Wohnprojekt auf kiriat Menahem grenzt kiriat yovel besteht aus 2 Türmen von 31 Stock und 3 Gebäuden von 9 Stockwerken, das Projekt befindet sich am Fuße der neuen Tramway. Große Auswahl an Wohnung von 3 Zimmern bis Penthouse. Parkplatz für jede Wohnung. Flexibler Zeitplan mit Bezahlbarkeit .…
Immobilier.co.il
Wohnviertel La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage
Aschdod, Israel
von
$2,10M
Der Nugget!!! Neues Vorverkaufsprogramm in Marina a Ashdod, am nächsten zum Strand! Apartments 5 Zimmer, Lofts, Erdgeschoss mit Pool, Penthouse mit Pool. Vorteile: sonnig, am nächsten zu Booten, Promenade und Strand... Hochstehende Dienstleistungen, hochwertige Materialien. einzigartige Lage
Immobilier.co.il
Wohnviertel Investi balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf neuf magnifique projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$1,07M
Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer hochrangigen Wohnprojekte auf Bat yam zu leben. Ein neues Projekt in Bat Yam suchen Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Blue & The City ist ein Boutique-Gebäude strategisch gelegen, weniger als 3 Gehminuten von Bat Yam Tayellette …
Immobilier.co.il
