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Wohnquartier Yad yamim immeuble standing avec piscine et salle de sport

Netanja, Israel
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ID: 38481
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Shoshana Damari

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Netanja, Israel
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