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Wohnquartier Superbe penthouse park hayam vue mer

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ID: 39816
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 13.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Remba Isaac, 9

Über den Komplex

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Hervorragendes Penthouse in Netanya im Stadtteil Park Hayam, in der Nähe des Stadtzentrums. Neues Gebäude von Qualität, Lieferung 2026. Gebäude mit 3 Aufzügen, leerem Müll und Partyraum. 17. Etage von 17 Fünf Stück. 2 Badezimmer. 3 Toiletten. 156m2 + 50m2 Terrasse. Offene Sicht von jedem Fenster zum Meer. 2 Parkplätze mit Elektroauto Vorbereitung. 1 Keller. Hohe Decken von 3,4 Metern. Große Öffnungen in der gesamten Wohnung. In natürliches Licht getaucht. 3 Ausstellungen. Mamad. Sofortige Einreise. Preis: 13.000

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