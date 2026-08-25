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Municipality of Chalandri
45
Municipal Unit of Neo Psychiko
62
Municipality of Penteli
11
Municipality of Vrilissia
12
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118 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: Eine moderne, Off-Plan-Wohnung in der begehrten Gegend von Nea Erithraia. Dies…
$330 100
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Vista Estate
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Marousi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Marousi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 1 Bad…
$332 129
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$472 283
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen 2-stöckiges Haus von 180 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus einem Schlafz…
$3,37M
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 138 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss be…
$779 268
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 101 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$590 354
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Kifisia Suites ist eine durchdachte Wohnentwicklung in einem ruhigen und grünen Viertel in L…
$347 217
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 280 m²
Verkauf Maisonette von 280 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Halbgeschoss besteht au…
$897 339
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Marousi, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Marousi, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Investmentwohnungen in Athen (Marousi) Geeignet für das griechische Golden-Visa-Programm …
$315 480
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Lykovrysi grenzt an Pefki Einfamilienhaus 120mq. auf einem Grundstück von 380mq.m. erhöhten …
$442 839
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 77 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es be…
$454 573
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 215 m²
Zu verkaufen Wohnung von 215 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$554 933
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Kifisia Suites ist eine durchdachte Wohnentwicklung in einem ruhigen und grünen Viertel in L…
$341 331
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Verkauf Duplex von 128 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und im Erdgesch…
$708 425
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen Wohnung von 79 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$218 431
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Villa in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 10
Fläche 1 400 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 1400 qm in Athen. Das Erdgeschoss besteht aus 4 Schlafzimm…
$3,78M
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 159 m²
Zu verkaufen Wohnung von 159 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
Preis auf Anfrage
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 168 m²
Zu verkaufen 1 -stöckiges Haus von 168 Quadratmetern in Athen. Das Haus besteht aus 3 Schlaf…
$826 496
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Ferienhaus 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Ferienhaus 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 91 m²
zum Verkauf 2-stöckiges Haus von 91 qm in Athen. Halbgeschoss besteht aus einem Abstellraum.…
$413 248
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$796 978
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf von 38 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock…
$159 959
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$434 501
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Ferienhaus 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Ferienhaus 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 210 m²
Nea Penteli maisonette von 210 m2 3 Ebenen (ausgeprägte Halb Keller - oben. Erdgeschoss & 1.…
$413 705
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Zu verkaufen Wohnung von 138 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$354 213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Ionia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Ionia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Nea Ionia - 80 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Kü…
$256 380
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zu verkaufen Wohnung von 124 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$448 669
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Reihenhaus in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 190 m²
Verkauf Maisonette von 190 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. Erdgeschoss besteht aus…
$625 776
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Zu verkaufen Wohnung von 170 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$1,30M
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Schlafräume 3
Fläche 208 m²
Verkauf unter Baumaisonette von 208 qm in Athen. Die Maisonette hat 2 Ebenen. 4. Stock beste…
$1,65M
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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