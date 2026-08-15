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Wohnimmobilien in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland

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Municipal Unit of Cholargos
6
6 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Holargos, Faneromeni: Verkauft im Erdgeschoss Wohnung an einem sehr prenomial Punkt. Wohnung…
$524,443
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Luxusapartments in idealer Lage in Holargos. mit Keller und Pilothaus In Hanglage mit garant…
$413,466
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$444,869
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Wohnung 3 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 143 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$690,855
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 92 m²
Luxury apartments in an ideal location in Holargos. with basement and pilot house In a slopi…
$423,934
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wohnungen

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