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Wohnungen in Regionalbezirk Athen-Nord, Griechenland

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Municipality of Chalandri
45
Municipal Unit of Neo Psychiko
41
Municipality of Penteli
8
Melissia Municipal Unit
7
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89 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 42 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen: Eine moderne, Off-Plan-Wohnung in der begehrten Gegend von Nea Erithraia. Dies…
$330 100
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Marousi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Marousi, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 121 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Marousi - Nea Lesvos 121 Sq.m., 3 Schlafzimmer, 1 Bad…
$332 129
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 122 m²
Zu verkaufen Wohnung von 122 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$472 283
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It Is RealtyIt Is Realty
Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 101 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 101 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es b…
$590 354
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Kifisia Suites ist eine durchdachte Wohnentwicklung in einem ruhigen und grünen Viertel in L…
$347 217
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Marousi, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Marousi, Griechenland
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 40 m²
Stockwerk 1/5
Investmentwohnungen in Athen (Marousi) Geeignet für das griechische Golden-Visa-Programm …
$315 480
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 77 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 77 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es be…
$454 573
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 215 m²
Zu verkaufen Wohnung von 215 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$554 933
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Municipality of Kifisia, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Municipality of Kifisia, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Kifisia Suites ist eine durchdachte Wohnentwicklung in einem ruhigen und grünen Viertel in L…
$341 331
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
Verkauf Duplex von 128 qm in Athen. Das Duplex befindet sich im Halbgeschoss und im Erdgesch…
$708 425
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 79 m²
Zu verkaufen Wohnung von 79 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 6. Stock. Es besteht a…
$218 431
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 159 m²
Zu verkaufen Wohnung von 159 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
Preis auf Anfrage
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 180 m²
Zu verkaufen Wohnung von 180 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$796 978
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 38 m²
Wohnung zum Verkauf von 38 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im ersten Stock…
$159 959
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
$434 501
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 138 m²
Zu verkaufen Wohnung von 138 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$354 213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Nea Ionia, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Nea Ionia, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Verkauf -- Wohnanlage -- Athen Norden: Nea Ionia - 80 qm, 2 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, 1 Kü…
$256 380
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 124 m²
Zu verkaufen Wohnung von 124 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$448 669
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 170 m²
Zu verkaufen Wohnung von 170 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$1,30M
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 75 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Wohnung 2 zimmer in Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Wohnung 2 zimmer
Municipality of Papagos Cholargos, Griechenland
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Stockwerk 1
Cholargos, Faneromeni: For sale under construction apartment in a very privileged location. …
$524 443
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
Zu verkaufen Wohnung von 200 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$1,05M
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Schlafräume 3
Fläche 130 m²
Zu verkaufen Wohnung von 130 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$502 982
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Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen im Bau Wohnung von 76 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es be…
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Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Zu verkaufen Wohnung von 105 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$442 766
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 100 m²
Zum Verkauf Wohnung von 100 Quadratmetern in Athen. Die Wohnung befindet sich im zweiten Sto…
$418 410
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Municipality of Penteli, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Municipality of Penteli, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Melissia nördlich von Athen, eine ausgezeichnete Wohnung von 109q.m. helle 3. Stock, neu und…
$508 099
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Wohnung in Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Wohnung
Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Fläche 35 m²
Zu verkaufen Wohnung von 35 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es besteh…
$165 299
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Schlafräume 3
Fläche 127 m²
Zu verkaufen Wohnung von 127 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
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Municipality of Filothei Psychiko, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 52 m²
Zu verkaufen Wohnung von 52 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht a…
$200 720
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Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Athen-Nord

1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
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