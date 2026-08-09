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Wohnungen in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

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Anavyssos
4
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$306,984
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Municipality of Saronikos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Municipality of Saronikos, Griechenland
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Wohnung im 2. Stock – Moderner Stil | Meerblick | Ideal zum Wohnen oder als Investment In…
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 34 m²
Zu verkaufen Wohnung von 34 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im semi-ersten Stock. Es…
$141,685
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Anavyssos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Anavyssos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
Zu verkaufen Wohnung von 150 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$188,913
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Wohnung in Anavyssos, Griechenland
Wohnung
Anavyssos, Griechenland
Fläche 78 m²
Zu verkaufen Wohnung von 78 qm in Attica. Wohnung hat Inneneinrichtung. Die Besitzer werden …
$212,528
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Eigenschaftstypen in Anavissos Municipal Unit

2 Zimmer

Immobilienangaben in Anavissos Municipal Unit, Griechenland

mit Meerblick
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