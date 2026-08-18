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Wohnungen in Limenas Markopoulou, Griechenland

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2 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 78 m²
Zum Verkauf unter Bauwohnung von 78 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. …
$301,081
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Limenas Markopoulou, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Limenas Markopoulou, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im Erdgeschoss. Es beste…
$212,528
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