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Wohnungen in Koropi, Griechenland

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3 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 125 m²
Zu verkaufen Wohnung von 125 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 90 m²
Zu verkaufen Wohnung von 90 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$224,335
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Koropi, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Koropi, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zu verkaufen Wohnung von 110 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht…
$236,142
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