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Wohnungen in Rafina, Griechenland

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1 Zimmer
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2 Zimmer
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13 immobilienobjekte total found
Wohnung in Rafina, Griechenland
Wohnung
Rafina, Griechenland
Fläche 74 m²
Wohnung zum Verkauf von 74 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im dritten Stock und best…
$342,769
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 46 m²
Zu verkaufen Wohnung von 46 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 93 m²
Zu verkaufen Wohnung von 93 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$867,821
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 104 m²
Zu verkaufen Wohnung von 104 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$413,248
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 84 m²
Zu verkaufen Wohnung von 84 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$436,862
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 63 m²
Zu verkaufen Wohnung von 63 qm in Athen. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$200,720
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 71 m²
Zu verkaufen Wohnung von 71 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht …
$354,213
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
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Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 76 m²
Zu verkaufen Wohnung von 76 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$377,827
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Zu verkaufen Wohnung von 100 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht…
$425,055
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Wohnung in Rafina, Griechenland
Wohnung
Rafina, Griechenland
Fläche 130 m²
Wohnung zum Verkauf von 130 qm in Attika. Die Wohnung befindet sich im zweiten Stock und bes…
$464,687
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 72 m²
Zu verkaufen Wohnung von 72 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$401,441
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 47 m²
Zu verkaufen Wohnung von 47 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$318,791
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Rafina, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Rafina, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 51 m²
Zu verkaufen Wohnung von 51 qm in Attica. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht …
$236,142
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