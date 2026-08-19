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Wohnungen in Provinz Ierapetra, Griechenland

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Ierapetra Municipal Unit
5
Ierapetra
5
7 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Ierapetra, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 154 m²
Zu verkaufen Wohnung von 154 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$295,177
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 81 m²
Zu verkaufen Wohnung von 81 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$230,238
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 107 m²
Zu verkaufen Wohnung von 107 qm auf Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht…
$315,249
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Wohnung von 110 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht a…
$479,877
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 135 m²
Zu verkaufen Wohnung von 135 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 4. Stock. Es besteht …
$554,933
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Ierapetra, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
Zu verkaufen Wohnung von 80 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 3. Stock. Es besteht a…
$184,191
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Provinz Ierapetra, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Provinz Ierapetra, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
Zu verkaufen Wohnung von 140 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$342,406
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Eigenschaftstypen in Provinz Ierapetra

2 Zimmer
3 Zimmer

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