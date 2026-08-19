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Wohnungen in Agios Nikolaos, Griechenland

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2 Zimmer
3
8 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 33 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt bietet diese…
$216,995
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 1
Fläche 65 m²
Zu verkaufen Wohnung von 65 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 2. Stock. Es besteht a…
$342,406
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$395,537
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 198 m²
Zu verkaufen Wohnung von 198 qm in Kreta. Die Wohnung befindet sich im 1. Stock. Es besteht …
$504,163
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 6 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Das Haus befindet sich in Agios Nicolaos Dorf 2600 Meter vom berühmten Trani Ammoudia Strand…
$231,649
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 3 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 110 m²
Zum Verkauf Duplex von 110 qm auf Kreta. Das Duplex befindet sich im 2. Stock und 3. Stock. …
$578,429
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 61 m²
Nur 50 Meter von einem Sandstrand, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet …
$439,224
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Wohnung 2 Schlafzimmer in Agios Nikolaos, Griechenland
Wohnung 2 Schlafzimmer
Agios Nikolaos, Griechenland
Schlafräume 2
Fläche 57 m²
Nur 50 Meter von Sandstränden, Cafés am Meer, Tavernen und Restaurants entfernt, bietet dies…
$401,441
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