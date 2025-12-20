Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Provinz Kissamos
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Provinz Kissamos, Griechenland

Kissamos
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Dieses exklusive Projekt bietet eine einzigartige Gelegenheit, luxuriöses Wohnen am Ägäis zu…
$351,799
Wohnung 1 Schlafzimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 1 Schlafzimmer
Kissamos, Griechenland
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Dieses exklusive Projekt bietet eine einzigartige Gelegenheit, luxuriöses Wohnen am Ägäis zu…
$351,375
Wohnung 5 zimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 5 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 213 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Kissamos, Kreta, Griechenland
$899,846
OneOne
Wohnung 4 zimmer in Kissamos, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Kissamos, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 152 m²
Etagenzahl 2
Wohnsiedlung – Chania, Kreta, Griechenland
$874,463
Immobilienangaben in Provinz Kissamos, Griechenland

mit Garten
mit Terrasse
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
