  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Region Kreta
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Golfplatz

Wohnungen in der Nähe des Golfclubs in Region Kreta, Griechenland

Provinz Agios Nikolaos
53
Agios Nikolaos Municipal Unit
47
Provinz Chania
29
Chania
29
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Provinz Chania, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Provinz Chania, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 106 m²
Stockwerk 4/4
WIE IM ZENTRUM, ABER IN STILLE Das Wohngebäude befindet sich in einer sauberen, ruhigen G…
$451,892
Eine Anfrage stellen
