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Wohnungen in Gemeinde Milpotamos, Griechenland

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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 74 m²
Wohnung zum Verkauf im ersten Stock mit unbegrenztem Meerblick Wohnung von 74 qm in einer pr…
$288,563
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Wohnung in Panormos, Griechenland
Wohnung
Panormos, Griechenland
Fläche 111 m²
Zu verkaufen ist eine Wohnung mit Meerblick, neben dem Meer, in Panormos Dorf, Kreta. Das An…
$287,409
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Immobilienangaben in Gemeinde Milpotamos, Griechenland

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