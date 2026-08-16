Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Pieria
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

;
Katerini
6
Dion Olympos Municipality
3
Pydna Kolindros Municipality
4
13 immobilienobjekte total found
Villa in Makrygialos, Griechenland
Villa
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 150 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 150 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$826,496
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Nea Agathoupoli, Griechenland
Villa
Nea Agathoupoli, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Erdgeschoss besteht aus 2 …
$559,813
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 170 m²
Zu verkaufen im Bau 2 -stöckige Villa von 170 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss b…
$152,386
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Orbis ExchangeOrbis Exchange
Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 335 m²
Zu verkaufen 3-stöckige Villa von 335 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$495,898
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Katerini, Griechenland
Villa
Katerini, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 500 m²
Zu verkaufen 3 -stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste. Das Erdgescho…
$380,535
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Korinos, Griechenland
Villa
Korinos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 450 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 450 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$531,319
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
LDV InvestLDV Invest
Villa in Platamonas, Griechenland
Villa
Platamonas, Griechenland
Schlafräume 5
Fläche 500 m²
Im Bau befindliche 5-stöckige Villa von 500 Quadratmetern an der Olympischen Küste zu verkau…
$941,901
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Katerini, Griechenland
Villa
Katerini, Griechenland
Schlafräume 8
Fläche 697 m²
Zu verkaufen 4-stöckige Villa von 697 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus …
$1,00M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Makrygialos, Griechenland
Villa
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 200 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus 2…
$330,203
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Paralia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paralia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Eine atemberaubende Strandvilla in Nordgriechenland, gelegen im wunderschönen …
$641,147
Eine Anfrage stellen
Villa in Litochoro, Griechenland
Villa
Litochoro, Griechenland
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 300 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus e…
$885,531
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Peristasi, Griechenland
Villa
Peristasi, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 400 m²
Zu verkaufen 2-stöckige Villa von 400 qm an der Olympischen Küste. Das Erdgeschoss besteht a…
$649,390
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa in Makrygialos, Griechenland
Villa
Makrygialos, Griechenland
Schlafräume 6
Fläche 440 m²
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 440 qm an der Olympischen Küste. Halbgeschoss besteht aus 2…
$644,603
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Immobilienangaben in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen