  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Pieria
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Terrasse

Villen mit Terrasse in Regionalbezirk Pieria, Griechenland

Katerini
66
Dion Olympos Municipality
70
Leptokarya
26
Pydna Kolindros Municipality
29
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Paralia, Griechenland
Villa 5 zimmer
Paralia, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 166 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen: Eine atemberaubende Strandvilla in Nordgriechenland, gelegen im wunderschönen …
$641,147
Eine Anfrage stellen
