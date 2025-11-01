Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

Panorama Municipal Unit
84
Chortiatis Municipal Unit
56
Pylaia Municipal Unit
39
Panorama
5
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 6 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
Diese beeindruckende Maisonette mit 250 m², gelegen im grünen und begehrten Stadtteil Panora…
$682,865
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Municipality of Pylaia Chortiatis

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

mit Garage
mit Garten
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen