  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Municipality of Pylaia - Chortiatis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland

Panorama Municipal Unit
84
Chortiatis Municipal Unit
56
Pylaia Municipal Unit
39
Panorama
6
2 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Zum Verkauf steht eine geräumige Maisonette mit 300 m², die sich über vier Ebenen erstreckt,…
$754,786
Reihenhaus 6 zimmer in Thermi, Griechenland
Reihenhaus 6 zimmer
Thermi, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 250 m²
Etagenzahl 4
This impressive 250 sq.m. maisonette, located in the lush and highly sought-after area of Pa…
$685,886
