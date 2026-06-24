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Neubauwohnungen in Municipality of Glyfada, Griechenland

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Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
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Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Wohnanlage Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm
Municipality of Glyfada, Griechenland
von
$286,554
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Etagenzahl 4
Luxuriöse 2+1-Wohnung mit Meerblick für das Golden Visa Programm Diese Wohnung befindet sich im prestigeträchtigen Stadtteil Glyfada an der Athener Riviera und bietet eine hervorragende Möglichkeit sowohl zum Wohnen als auch zur Kapitalanlage. Die Immobilie erfüllt die Voraussetzungen für…
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