  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Argolis
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garage

Häuser mit Garage in Regionalbezirk Argolis, Griechenland

Municipality of Ermionida
75
Municipal Unit of Kranidi
63
Gemeinde Nafplio
25
Municipal Unit of Nafplio
14
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa 3 zimmer in Gemeinde Nafplio, Griechenland
Villa 3 zimmer
Gemeinde Nafplio, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 2
Newly built luxury villa of 93 sq.m. in Tolo This residence is a modern construction of hig…
$550,072
