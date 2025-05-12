  1. Realting.com
Wohnkomplex MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Selters, Deutschland
von
$1,36M
;
4 1
ID: 33135
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.01.26

Standort

  • Grundstück
    Deutschland
  • Region / Bundesland
    Hessen
  • Nachbarschaft
    Wetteraukreis
  • Dorf
    Selters

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Komfortklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    3

Innere Details

Heizen:

  • Individuelle Heizung

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Zusätzlich

  • Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis

Über den Komplex

ISB GLOBAL Immobilien & BAUTRÄGER

PREMIUM INVESTMENT IN DEUTSCHLAND
MEHRFAMILIENHAUS IN ZENTRALER LAGE

OBJEKTDATEN
Am Berg 6
63697 Ortenberg Selters
Deutschland

PROJEKTÜBERBLICK
Dieses Projekt richtet sich an nationale und internationale Investoren die in Deutschland langfristig investieren und stabile Mieteinnahmen erzielen möchten
Internationale Investoren haben die Möglichkeit durch diese Immobilieninvestition einen legalen Aufenthaltstitel in Deutschland zu beantragen
Eine Garantie für den Aufenthaltstitel wird ausdrücklich nicht gegeben da dies von den zuständigen Behörden abhängt
Die Begleitung durch erfahrene Wirtschaftsjuristen Notar und Anwalt ist im Full Service enthalten

LAGE UND STANDORT
Ortenberg Selters ist eine zentrale und begehrte Lage mit hohem Wohnwert
Das Grundstück liegt ca. 1 6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt
Ca 5 Kilometer von Büdingen und Altenstadt
Sehr gute Autobahnanbindung
Frankfurt am Main und Gießen schnell erreichbar
Historische Altbauten im Umfeld hohe Nachfrage nach modernen Neubauten
Saubere Luft viel Grün kurze Wege zu Schulen Kindergärten Ärzten Einkaufsmöglichkeiten Cafés Sportanlagen Freibad und kulturellen Einrichtungen

GRUNDSTÜCK UND GEBIET
Grundstücksgröße ca. 324 Quadratmeter
Zentrale Lage in Ortenberg Selters
Mischgebiet möglich Gewerbe im Erdgeschoss optional
Sehr hohe Nachfrage nach modernen Wohnungen

PLANUNGSSTAND
Abrissgenehmigung für bestehendes Gebäude liegt vor
Bauvoranfrage wird nach Investoreninteresse gestellt
Baugenehmigung liegt derzeit nicht vor
Abweichungen im Rahmen der späteren Baugenehmigung sind möglich und werden über den Quadratmeterpreis ausgeglichen

NUTZUNGSKONZEPT
Mehrfamilienhaus mit insgesamt 4 Wohneinheiten
2 Doppelhaushälften jeweils 2 Wohnungen pro Hälfte
Wohnfläche pro Einheit ca. 62 Quadratmeter
Optionale Dachgeschosswohnung nach Bau Novelle 2025 möglich wird nicht in Basis-Kalkulation einbezogen
Kein Kellerbau erforderlich
Kein Treppenhaus nötig
Kosteneffiziente und flächenoptimierte Planung

TECHNIK UND AUSSTATTUNG
Energieeffiziente Bauweise nach aktuellem Standard
Wärmepumpentechnik
Solaranlage auf dem Dach
Hochwertige Dämmung und Abdichtungen
Moderne Fenster mit Mehrfachverglasung

MIETE UND ERTRAG
Wohnfläche gesamt 4 × 62 m² = 248 m²
Durchschnittliche Kaltmiete 17 Euro pro Quadratmeter

Wohnungen
248 m² × 17 € = 4.216 € pro Monat
Jährliche Mieteinnahmen Wohnungen 4.216 € × 12 = 50.592 €

Parkplätze
5 Stellplätze × 50 € pro Monat = 250 € pro Monat
Jährliche Mieteinnahmen Parkplätze 250 € × 12 = 3.000 €

Gesamteinnahmen pro Jahr 50.592 € + 3.000 € = 53.592 €

FINANZKENNZAHLEN
Schlüsselfertiger Festpreis 4.500 € pro Quadratmeter Wohnfläche
Inklusive Grundstück Abrissgenehmigung Planung Genehmigung Bauausführung Technik Wärmepumpe Solarpaneele Abdichtungen alles A bis Z

Gesamtinvestitionsvolumen ca. 1.116.000 €
Bruttorendite 53.592 € ÷ 1.116.000 € ≈ 4,8 Prozent
Geschätzter Marktwert nach Fertigstellung ca. 1.320.000 €
Investor kann die Einheiten einzeln oder komplett verkaufen
Verkaufspreis pro m² nach Fertigstellung 5.500 €

ZAHLUNGSPLAN
Zahlung nach Baufortschritt
Keine unnötige Kapitalbindung

1 Grundstückskauf und Grundbucheintrag
2 Abriss und Erschließung
3 Rohbau der Etagen
4 Dach und Gebäudehülle
5 Innenausbau und Technik
6 Schlussrate 5 Prozent bei Übergabe

FULL SERVICE FÜR INVESTOREN
Projektsteuerung durch ISB Global Bauträger
Architekten und Fachplaner
Begleitung durch Wirtschaftsjuristen
Notar und anwaltliche Begleitung
Hausverwaltung und Mieterbetreuung auf Wunsch

RECHTLICHER HINWEIS
Alle Angaben basieren auf dem aktuellen Planungsstand
Änderungen durch Behörden sind möglich
Alle Zahlen stellen Kalkulationen dar und sind unverbindlich
Dieses Exposé stellt kein Vertragsangebot dar
Alle Leistungen und Services erfolgen nach den Wünschen der Investoren
Aufenthaltstitel für internationale Investoren wird nach gesetzlicher Prüfung ermöglicht
Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert jedoch ohne Gewähr

Standort auf der Karte

Selters, Deutschland
Essen & Trinken
Transport
Freizeit

Video-Review von wohnanlage MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

Wohnanlage MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG
Selters, Deutschland
von
$1,36M
