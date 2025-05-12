Wohnkomplex MEHRFAMILIENHAUS PROJEKT 63683 ORTENBERG

OBJEKTDATEN

Am Berg 6

63697 Ortenberg Selters

Deutschland

PROJEKTÜBERBLICK

Dieses Projekt richtet sich an nationale und internationale Investoren die in Deutschland langfristig investieren und stabile Mieteinnahmen erzielen möchten

Internationale Investoren haben die Möglichkeit durch diese Immobilieninvestition einen legalen Aufenthaltstitel in Deutschland zu beantragen

Eine Garantie für den Aufenthaltstitel wird ausdrücklich nicht gegeben da dies von den zuständigen Behörden abhängt

Die Begleitung durch erfahrene Wirtschaftsjuristen Notar und Anwalt ist im Full Service enthalten

LAGE UND STANDORT

Ortenberg Selters ist eine zentrale und begehrte Lage mit hohem Wohnwert

Das Grundstück liegt ca. 1 6 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt

Ca 5 Kilometer von Büdingen und Altenstadt

Sehr gute Autobahnanbindung

Frankfurt am Main und Gießen schnell erreichbar

Historische Altbauten im Umfeld hohe Nachfrage nach modernen Neubauten

Saubere Luft viel Grün kurze Wege zu Schulen Kindergärten Ärzten Einkaufsmöglichkeiten Cafés Sportanlagen Freibad und kulturellen Einrichtungen

GRUNDSTÜCK UND GEBIET

Grundstücksgröße ca. 324 Quadratmeter

Zentrale Lage in Ortenberg Selters

Mischgebiet möglich Gewerbe im Erdgeschoss optional

Sehr hohe Nachfrage nach modernen Wohnungen

PLANUNGSSTAND

Abrissgenehmigung für bestehendes Gebäude liegt vor

Bauvoranfrage wird nach Investoreninteresse gestellt

Baugenehmigung liegt derzeit nicht vor

Abweichungen im Rahmen der späteren Baugenehmigung sind möglich und werden über den Quadratmeterpreis ausgeglichen

NUTZUNGSKONZEPT

Mehrfamilienhaus mit insgesamt 4 Wohneinheiten

2 Doppelhaushälften jeweils 2 Wohnungen pro Hälfte

Wohnfläche pro Einheit ca. 62 Quadratmeter

Optionale Dachgeschosswohnung nach Bau Novelle 2025 möglich wird nicht in Basis-Kalkulation einbezogen

Kein Kellerbau erforderlich

Kein Treppenhaus nötig

Kosteneffiziente und flächenoptimierte Planung

TECHNIK UND AUSSTATTUNG

Energieeffiziente Bauweise nach aktuellem Standard

Wärmepumpentechnik

Solaranlage auf dem Dach

Hochwertige Dämmung und Abdichtungen

Moderne Fenster mit Mehrfachverglasung

MIETE UND ERTRAG

Wohnfläche gesamt 4 × 62 m² = 248 m²

Durchschnittliche Kaltmiete 17 Euro pro Quadratmeter

Wohnungen

248 m² × 17 € = 4.216 € pro Monat

Jährliche Mieteinnahmen Wohnungen 4.216 € × 12 = 50.592 €

Parkplätze

5 Stellplätze × 50 € pro Monat = 250 € pro Monat

Jährliche Mieteinnahmen Parkplätze 250 € × 12 = 3.000 €

Gesamteinnahmen pro Jahr 50.592 € + 3.000 € = 53.592 €

FINANZKENNZAHLEN

Schlüsselfertiger Festpreis 4.500 € pro Quadratmeter Wohnfläche

Inklusive Grundstück Abrissgenehmigung Planung Genehmigung Bauausführung Technik Wärmepumpe Solarpaneele Abdichtungen alles A bis Z

Gesamtinvestitionsvolumen ca. 1.116.000 €

Bruttorendite 53.592 € ÷ 1.116.000 € ≈ 4,8 Prozent

Geschätzter Marktwert nach Fertigstellung ca. 1.320.000 €

Investor kann die Einheiten einzeln oder komplett verkaufen

Verkaufspreis pro m² nach Fertigstellung 5.500 €

ZAHLUNGSPLAN

Zahlung nach Baufortschritt

Keine unnötige Kapitalbindung

1 Grundstückskauf und Grundbucheintrag

2 Abriss und Erschließung

3 Rohbau der Etagen

4 Dach und Gebäudehülle

5 Innenausbau und Technik

6 Schlussrate 5 Prozent bei Übergabe

FULL SERVICE FÜR INVESTOREN

Projektsteuerung durch ISB Global Bauträger

Architekten und Fachplaner

Begleitung durch Wirtschaftsjuristen

Notar und anwaltliche Begleitung

Hausverwaltung und Mieterbetreuung auf Wunsch

RECHTLICHER HINWEIS

Alle Angaben basieren auf dem aktuellen Planungsstand

Änderungen durch Behörden sind möglich

Alle Zahlen stellen Kalkulationen dar und sind unverbindlich

Dieses Exposé stellt kein Vertragsangebot dar

Alle Leistungen und Services erfolgen nach den Wünschen der Investoren

Aufenthaltstitel für internationale Investoren wird nach gesetzlicher Prüfung ermöglicht

Alle Angaben sind sorgfältig recherchiert jedoch ohne Gewähr