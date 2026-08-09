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Frankfurt am Main
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14 immobilienobjekte total found
Investition 120 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 120 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 50
Serviced Apartments in Städten wie Frankfurt am Main sind eine ideale Option für zuverlässig…
$5,19M
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Investition 80 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 80 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Kindergarten in einem Wohnhaus / Neubau im Erdgeschoss mit zentraler Lage – ideale Investiti…
$2,88M
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Investition 949 m² in Bulau, Deutschland
Investition 949 m²
Bulau, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 4
Paket von Geschäftsräumen mit langfristigen indexierten Mieten in den Vororten Frankfurt!Qua…
$4,15M
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Investition 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 5
Apartments in Frankfurt am Main - eine vernünftige Investition in flüssige Objekte mit dem P…
$3,92M
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Investition 949 m² in Bulau, Deutschland
Investition 949 m²
Bulau, Deutschland
Fläche 949 m²
Etagenzahl 4
Paket von Geschäftsräumen mit langfristigen indexierten Mieten in den Vororten Frankfurt!Qua…
$4,22M
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Investition 15 500 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 15 500 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 15 500 m²
Das Paket von Geschäftsräumen umfasst 3 Immobilien (Wohn- und Gewerbeimmobilien) in der Regi…
$52,59M
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Investition 4 500 m² in Rodgau, Deutschland
Investition 4 500 m²
Rodgau, Deutschland
Fläche 4 500 m²
Etagenzahl 3
Wohnhaus mit Bürofläche und Lager in den Vororten Frankfurt am Main. Derzeit wird die Anlage…
$6,11M
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Investition 120 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 120 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 120 m²
Etagenzahl 50
Serviced Apartments in Städten wie Frankfurt am Main sind ideal für zuverlässige Investition…
$5,23M
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Investition 40 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 40 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
Studentenwohnheim ist in Frankfurt sehr gefragt. Dank des modischen Konzepts und der innovat…
$383,431
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Investition 15 500 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 15 500 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 15 500 m²
Das Gewerbeflächenpaket umfasst 3 Immobilien (Wohn- und Gewerbeeinheiten), die in der Region…
$52,94M
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Investition 40 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 40 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Zimmer 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 5
Studentenwohnheim ist in Frankfurt sehr gefragt. Dank des modischen Konzepts und der innovat…
$356,232
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Investition 380 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Investition 380 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 380 m²
Etagenzahl 5
Apartments in Frankfurt am Main - eine vernünftige Investition in flüssige Objekte mit dem P…
$3,95M
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Investition 4 500 m² in Rodgau, Deutschland
Investition 4 500 m²
Rodgau, Deutschland
Fläche 4 500 m²
Etagenzahl 3
Wohngebäude mit Büroraum und Lager in den Vororten Frankfurt am Main. Derzeit wird die Anlag…
$6,16M
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Investition 80 m² in Eschborn, Deutschland
Investition 80 m²
Eschborn, Deutschland
Schlafräume 3
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Kindergarten in einem Wohnhaus / Neubau im ersten Stock mit zentraler Lage - eine ideale Inv…
$2,90M
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