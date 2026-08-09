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Geschäft 2 000 m² in Darmstadt, Deutschland
Geschäft 2 000 m²
Darmstadt, Deutschland
Fläche 2 000 m²
Einkaufszentrum mit einem NETTO Supermarkt und anderen Kettenläden mit langfristigen Verträg…
$6,92M
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Geschäft 4 600 m² in Frankfurt am Main, Deutschland
Geschäft 4 600 m²
Frankfurt am Main, Deutschland
Fläche 4 600 m²
Wohn- und Geschäftsgebäude komplett vermietet in der nächsten Vorstadt Frankfurt am Main.Ank…
$13,08M
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Geschäft 1 100 m² in Reinheim, Deutschland
Geschäft 1 100 m²
Reinheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Edeka Supermarkt in gutem Zustand mit einem langen Mietvertrag im Hessen-Staat - Darmstadt. …
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Geschäft 1 100 m² in Reinheim, Deutschland
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Reinheim, Deutschland
Fläche 1 100 m²
Edeka Supermarkt ist in gutem Zustand mit einem langen Mietvertrag im Bundesstaat Hessen, de…
$3,02M
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Geschäft 2 000 m² in Darmstadt, Deutschland
Geschäft 2 000 m²
Darmstadt, Deutschland
Fläche 2 000 m²
Einkaufszentrum mit NETTO Supermarkt und anderen Kettenläden mit langen Verträgen im Vorort …
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